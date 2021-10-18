ГПК: за выходные Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовиков

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные Польша не выполнила договоренности по пропуску большегрузов на свою территорию, Литва и Латвия - частично. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 53% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица"), а наибольший - 107% - на латвийский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-