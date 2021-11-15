ГПК: за выходные только один пункт на границе с ЕС оформлял грузовики согласно пропускной способности

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные только 1 из 10 пунктов пропуска на границе с ЕС осуществил пропуск грузовых транспортных средств согласно пропускной способности. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"С утра субботы перед польскими пунктами пропуска наблюдается большое скопление из грузовиков, доходящее до 680 машин. Закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" привело к увеличению нагрузки на другие погранпереходы на польском направлении. Образовались многокилометровые очереди. Однако увеличение грузопотока для польских коллег не стало веской причиной для активной работы по его оформлению и пропуску через границу. Более того, ни один польский пункт пропуска, осуществляющий пропуск грузовиков, а это "Бобровники" и "Кукурыки", в очередной раз не выполнил существующие договоренности. Так, польские коллеги в указанных пунктах пропуска в субботу и воскресенье на выезд из Беларуси (на въезд в Польшу) оформили в пункте пропуска "Бобровники" 610 грузовых автомобилей (при нормативной пропускной способности 1000), в Кукурыках - 1767 (2400)", - рассказали в ГПК.

Белорусская же сторона перевыполнила эти договоренности. В пунктах пропуска "Берестовица" и "Козловичи" за два выходных дня было пропущено 1156 и 2329 большегрузов соответственно. Белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить пересечение границы в любом пункте пропуска.

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.

На 10.00 въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидает более 50 фур, "Урбаны" - 80.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 80 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 160, "Бенякони" - более 260, "Привалка" - более 270 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 310 фур, "Козловичи" - свыше 370. -0-