Грабовский рассказал о шансах Николая Лукашенко сыграть за сборную

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный менеджер сборных команд Беларуси по хоккею Михаил Грабовский в эфире YouTube-проекта БЕЛТА "В теме" рассказал о хоккейных способностях Николая Лукашенко.

Говоря о своих тренировках в команде Президента, Михаил Грабовский отметил уровень подготовки Николая Лукашенко. "Я думаю, если бы Николай занимался профессионально, то у него были бы все шансы играть даже за сборную на хорошем уровне. Отличные габариты, бросок и самое главное - отношение к делу. Он хочет играть и всегда выкладывается на 100%. У нас в "Динамо" так не отрабатывают в обороне, как он старается на тренировках", - сказал прославленный белорусский хоккеист.-0-