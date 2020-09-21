21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. График движения автобусов из Минска до Каунаса и Вильнюса изменится с 25 октября в связи с переходом стран Европы на зимнее время, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Автобусы от автовокзала "Центральный" будут отправляться в 7.30 и 23.30 ежедневно и прибывать в Каунас в 13.30 вместо 14.30, в 6.00 вместо 7.00 соответственно. Отправление из Каунаса планируется в 16.00 и 18.40 (из Вильнюса в 18.30 и 20.30) ежедневно. Автобусы будут прибывать в Минск в 23.59 вместо 23.00, 2.05 вместо 1.05 соответственно.

Автобус, отправляющийся из Минска 24 октября в 23.30, прибудет в аэропорт Вильнюса 25 октября в 3.05 (вместо 4.05) и в Каунас в 6.00 (вместо 7.00) по местному времени.

Что касается рейсов Минск - Вильнюс через аэропорт Вильнюса, автобусы от автовокзала "Центральный" будут отправляться ежедневно в 9.30 (из Вильнюса в 16.00 вместо 18.00), 11.00 (из Вильнюса - в 17.30 вместо 16.00). Автобусы будут прибывать в Вильнюс в 13.02 и 14.55 (в Минск - в 21.55 и 22.55 соответственно).-0-