График движения поездов из-за ремонта ж/д мостов изменится на нескольких участках

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. График движения поездов на участках Молодечно - Лида, Волковыск - Барановичи и Орша - Могилев изменится из-за ремонта мостов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

На перегоне Гавья - Гутно проведут плановый ремонт железнодорожного моста. В связи с этим в период с 9.40 26 октября по 1.40 27 октября на участке Молодечно - Лида отменяются из обращения пассажирские поезда №687/688, №731/732, курсирующие по маршруту Минск - Гродно - Минск, с отправлением из Минска и Гродно 26 октября, а также №729 с отправлением из Минска 26 октября. Поезд №624, курсирующий по маршруту Гродно - Витебск/Коммунары, отправится из Гродно в 16.01 (вместо 17.25) 26 октября и будет следовать измененным маршрутом через станцию Барановичи-Полесские. Для организации проезда пассажиров с сообщением Минск - Гродно 26 октября дополнительно назначен поезд №629 Минск - Гродно с отправлением из Минска в 17.41 и прибытием в Гродно в 23.37.

Также в связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Боровцы - Полонка 28 октября на участке Волковыск - Барановичи поезд №680/679, курсирующий по маршруту Гродно - Витебск - Гродно, будет следовать измененным маршрутом через станцию Лида (вместо станции Волковыск).

Кроме того, плановый ремонт железнодорожного моста проведут на перегоне Рыжковичи - Лотва 27 октября. Из-за этого на участке Орша - Могилев отменяется из обращения поезд №705/706, курсирующий по маршруту Полоцк - Могилев - Полоцк, с отправлением из Полоцка в 7.11, из Могилева в 17.20. Поезд №634 с сообщением Коммунары - Орша с отправлением со станции Коммунары в 13.58 будет отправляться в 15.59 и следовать измененным маршрутом Коммунары - Кричев - Орша (вместо Коммунары - Кричев - Могилев - Орша).

Кроме того, в указанные даты на данных маршрутах будут отменены отдельные поезда региональных линий экономкласса, некоторые поезда будут курсировать с измененным расписанием.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства, просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте БЖД, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.-0-