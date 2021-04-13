График движения поездов на участке Дрогичин - Янов-Полесский изменится 14-15 апреля из-за ремонта моста

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. График движения поездов на участке Дрогичин - Янов-Полесский изменится из-за планового ремонта железнодорожного моста, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Отменяется беспересадочная группа вагонов Гродно - Брест - Гродно, курсирующая в составе поездов №610/609-657/606-610/609 (отправлением из Гродно 14 апреля, из Бреста - 15 апреля).

Поезд межрегиональных линий экономкласса №605 Полоцк - Брест (отправлением из Полоцка 14 апреля) будет следовать до станции Янов-Полесский, №606 Брест - Полоцк (отправлением из Бреста 15 апреля) будет курсировать по маршруту Янов-Полесский - Полоцк.

Поезд межрегиональных линий экономкласса №657 Минск - Брест 15 апреля будет следовать по действующему расписанию до станции Барановичи-Полесские и далее по участку Барановичи - Жабинка с прибытием в Жабинку в 4.19 и в Брест в 4.50.

Также 15 апреля часть поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на участке Брест - Лунинец, будет отменена, у остальных будет изменен маршрут следования. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

БЖД просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании поездов можно узнать на официальном сайте магистрали, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-