График движения поездов на участке Гродно - Барановичи временно изменится с 30 июня

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. График движения пассажирских поездов на участке Гродно - Барановичи временно изменится с 30 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

На этом участке по измененным расписанию и маршруту 30 июня будет следовать поезд №631/631 Гомель - Гродно, а также поезд №680 Гродно - Витебск отправлением из Гродно 30 июня; 6, 8, 12-15, 19-22, 26-29 июля; 2-5, 9-12 августа.

Кроме того, 30 июня с измененными расписанием и маршрутом на участке Гродно - Барановичи будут курсировать и некоторые поезда региональных линий экономкласса, отдельные поезда региональных линий экономкласса в указанную дату будут отменены.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.-0-