График движения поездов на участке Гродно-Мосты изменится 15 и 21 декабря из-за ремонта моста

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожного моста на перегоне Скидель - Житомля 15 и 21 декабря изменяется график движения некоторых пассажирских поездов на участке Гродно - Мосты, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Так, поезд №731/732 Минск - Гродно - Минск отправлением из Минска и Гродно 15 и 21 декабря отменяется. Также не будут курсировать беспересадочные вагоны сообщением Гродно - Брест - Гродно отправлением из Гродно 15 и 21 декабря, из Бреста - 16 и 22 декабря.

Отдельные пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом. В частности, поезд №687/688 Минск - Гродно - Минск отправлением из Минска и Гродно 15 и 21 декабря будет курсировать по маршруту Минск - Мосты - Минск. При этом вместо беспересадочных вагонов Гродно - Москва назначены беспересадочные вагоны Мосты - Москва отправлением со станции Мосты 15 и 21 декабря. Вместо беспересадочных вагонов Москва - Гродно назначены беспересадочные вагоны Москва - Мосты отправлением из Москвы 14 и 20 декабря.

Поезд №679/680 Витебск - Гродно - Витебск отправлением из Витебска и Гродно 15 и 21 декабря будет следовать по маршруту Витебск - Скидель - Витебск. Поезд №632 Гродно - Гомель отправлением из Гродно назначается в сообщение Скидель - Гомель. Поезд №624 Гродно - Витебск/Коммунары отправлением из Гродно будет следовать по маршруту Скидель - Витебск/Коммунары.

Поезд №610 Гродно - Гомель отправлением из Гродно 15 и 21 декабря изменит расписание. Из Гродно поезд отправится в 22.07 (вместо 19.58) и прибудет в Гомель в 10.53 следующего дня (вместо 8.46).

Кроме того, на участке Гродно - Мосты 15 и 21 декабря отдельные поезда региональных линий экономкласса сообщением Лида - Гродно и Барановичи - Гродно будут следовать сокращенным маршрутом и измененным расписанием до станции Скидель и обратно, а также до станции Житомля и обратно в сообщении Гродно - Житомля - Гродно соответственно.

Перевозка пассажиров между станциями Скидель и Житомля 15 и 21 декабря будет осуществляться автотранспортом.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.-0-