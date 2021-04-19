График движения поездов на участке Калинковичи-Юшки изменится 21 апреля из-за ремонта моста

19 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. График движения поездов на участке Калинковичи - Юшки изменится из-за планового ремонта железнодорожного моста, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на участке Калинковичи - Юшки 21 апреля будут следовать измененными маршрутом и расписанием (через станцию Буда-Кошелевская) поезда межрегиональных линий экономкласса №631 Гомель - Гродно отправлением из Гомеля в 17.26 и №622 Минск - Гомель отправлением из Минска в 17.11", - рассказали в пресс-центре.

Также 21 апреля часть поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на участке Жлобин - Калинковичи, будет отменена, у остальных будет изменен маршрут следования. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

БЖД просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте магистрали в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105 .

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-