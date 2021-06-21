График отключения горячей воды в Минске в июле

Для подготовки тепловых сетей столицы к работе в осенне-зимний период весной и летом проводят их испытания и ремонт. Время прекращения подачи горячей воды максимально сокращено. При успешных испытаниях трубопроводов и отсутствии дефектов, требующих дополнительных ремонтно-восстановительных работ, оно не будет превышать 13 суток.



Также в "Минскэнерго" отметили, что во время испытаний возможны повреждения теплопроводов, поэтому при обнаружении в жилом секторе и прилегающих территориях признаков нарушений в работе тепловых сетей (течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта) необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 373-35-24 или в ближайшие КУП "ЖЭУ". График отключения воды с 5 июля : Измайловский 2-й пер., 13; Л. Беды, 39; М. Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79а, 83, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 87/1, 87/2, 95, 97, 99, 99В, 99/1, 99/2, 99/3, 99/5, 101/1, 101/2, 101/3, 105, 107, 109/1, 109/2, 111, 113, 115, 117; Можайского 3-й пер., 11; Неждановой, 36; РКМЦ в дер. Ждановичи. График отключения воды с 6 июля: Азгура, 3, 5, 8; Ангарская, 15Б, 15В; Бумажкова, 37а, 39; Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 31, 42, 42А, 42Б, 44; Геологическая, 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119А, 121, 123, 125, 127, 129, 133; Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Карвата, 10А, 10Б, 10В; КГБ: здание № 1, здание № 2, гараж, склад, КПП, мастерская, дизельная, учебный корпус № 1; Маневича, 5, 6, 8, 10, 13, 17; Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 20, 22, 24, 30; Мичурина, 12А, 19, 21, 23, 25; Молодежная, 1, 1/2, 2, 5; Партизанский пр., 104А, 133, 135, 146, 146А, 148; Первомайская, 20/2, 20/3, 24/2; Пугачевская, 7, 9, 11; Пулихова, 7/1, 7/2; Седова, 16; Солтыса, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 54, 56, 56А, 58, 60, 62; Социалистическая, 13, 30, 32; Столетова, 2; Уральская, 8А, 10А; Фабричная, 20; Фроликова, 2, 19, 21, 23, 23А, 25; Центральная, 11А; Шоссейная, 13, 17. График отключения воды с 7 июля: Бельского, 24, 26; Белинского, 23; Восточная, 41, 107, 107А; Е. Полоцкой, 1, 3, 4, 5; Корш-Саблина, 2; Логойский тракт, 21/6; Матусевича, 38, 40, 42, 44, 44б, 46; Московская, 9, 13; Одоевского, 70; П. Глебки, 11, 15А; Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6А; Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59; Рабкоровская, 23; Славинского, 6, 8, 8А. График отключения воды с 12 июля: 50 лет Победы, 20, 22; Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25; в/ч 04104: столовая, санчасть, спортклуб, баня; Водолажского, 4, 5, 6, 6А, 8, 8А, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А; Героев 120-й дивизии, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27А, 29, 33; Курсанта Гвишиани, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Независимости пр., 186, 196, 198, 202/1, 202/2; Основателей, 11, 13, 15; Пономарева, 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4А, 5, 6, 7, 9А, 11, 11Б, 12, 13; Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Рогачевская, 1А, 10, 10А, 10Б, 10В, 10Д; Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; ст. Колядичи, 1, 3, 5, 7; Стариновская, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37. График отключения воды с 19 июля: Гвардейская, 10. График отключения воды с 22 июля: Буденного, 6; Филатова, 10; Щербакова, 1; Я. Райниса, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д. С 26 июля без воды будут жители дома № 16 на ул. Васнецова. С 27 июля отключение будет по следующим адресам: Беломорская, 5, 8, М. Богдановича, 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 29; В. Хоружей, 21; Каховская, 17; Киселева, 17; Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 52; Красная, 3, 5; Кропоткина, 47, 51, 55, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/6, 76/7, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18; Куйбышева, 10, 61/1, 61/2, 61/3, 73, 73А, 75; Кульман, 37, 39; Машерова пр., 60; Нововиленская, 6, 7, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 18, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24; Нововиленский пер., 14; Орловская, 51, 53, 57, 59; Осипенко, 2, 4, 6, 8; Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 44, 46, 48, 97; Старовиленский тракт, 6, 8, 10, 26А, 26/1, 28/1, 30, 69, 69А, 73, 75, 75А, 77; Сторожевская, 3, 5, 7, 8, 8А; Троицкая набережная, 4, 6, 8; Червякова, 2А, 2/2, 2/3, 2/5, 3, 5, 7, 8Б, 23, 31, 61; Я. Коласа, 8, 15. График отключения воды с 28 июля: Авакяна, 24, 32, 32/3, 34, 34/3, 36/2, 38; Авроровская, 2, 4, 4А, 6, 8; Артиллеристов, 9, 9А, 11, 11А, 13, 15; Аэродромная, 3А, 9А, 13, 15, 17; Бакинская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 20; Балтийская, 2, 4, 6, 8, 12; Бородинская, 35; Брилевская, 12, 14, 15, 17, 19; Великоморская, 6, 10, 12, 30; Воронянского, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4А, 4Б, 6, 6В, 7, 7А, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, 15/1, 15/2, 15/3, 21, 23, 25, 27, 31, 50/3, 50/4, 50/5; Вузовский пер., 3, 9/1; Гастелло, 7/3, 9, 11; Гвардейская, 3, 9, 5, 7; Дачный пер., 1В, 8, 8Б; Денисовская, 2, 4, 6, 9, 9А, 41/2, 45; Жуковского, 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Ильянская, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10Б; Камайская, 8, 10, 12, 14; Козыревская, 4, 6, 14, 14Б, 15, 16, 17, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39/1, 39/2; Короткевича, 6, 14; Л. Украинки, 2, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 18, 20, 22; Левкова, 3/1, 3/2, 4, 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22; М. Лынькова, 8, 10; Маяковского, 22/1, 24, 26, 99, 100, 103, 117/2, 119а, 123, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160А, 162, 164, 166, 166А, 168, 170, 172, 172А, 172Б, 174; Могилевская, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4А, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 12, 12А, 16, 16/4, 32, 34/2, 36; Мястровская, 1, 1А, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 38; Орловская, 86а, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4; Победителей пр., 20а, 22а, 51/2, 53/1, 73/1, 75/1, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 89/3, 91, 93, 95/1, 97/1, 99/1, 99/2, 101, 101/12, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135А, 135Б, 135В; Полевая, 36; Полтавская, 10; Радужная, 4/1, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10; Ратомская, 5, 7; Ржавецкая, 1, 3, 5, 7; Роменская, 5, 9; Семенова, 10, 11, 11А, 14, 15, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28; Сенницкая, 5, 51, 53; Слонимская, 27А; Солнечная, 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31; Тарханова, 14, 16; Физкультурная, 23, 23А, 31, 33; Чкалова, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15/1, 15/2, 17, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 38/2. График отключения горячей воды в Минске актуален на июль 2021 года.