3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. График поездов на участке Орша - Минск изменится 10 июня из-за ремонта путепровода, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с плановым ремонтом железнодорожного путепровода на 87-м км участка Витебск - Орша - Могилев 10 июня будет ограничено движение поездов по станции Орша-Центральная", - рассказали в БЖД. Так, изменено расписание всех пассажирских поездов, курсирующих по участку Орша - Минск.

Скоростные международные поезда №717/718 Москва - Минск - Москва будут следовать сокращенным маршрутом из Москвы до станции Орша-Центральная и обратно. Из Москвы поезд №717 будет отправляться согласно действующему расписанию в 6.20 и прибывать на станцию Орша-Центральная в 11.09. Со станции Орша-Центральная поезд №718 отправится в 17.58 и прибудет в Москву в 22.55.

Кроме того, 10 июня отдельные поезда региональных линий экономкласса отменены.

БЖД приносит извинения пассажирам за временные неудобства, просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.-0-