График работы в январе изменят некоторые нотариальные конторы, бюро и архивы

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые нотариальные конторы, бюро и архивы изменят график работы на предстоящие праздники. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

В январе 2021 года нотариальные конторы и бюро, нотариальный архив Брестского областного нотариального округа и областная нотариальная палата работают по установленному режиму работы. Вести нотариальную деятельность 2 января будет нотариус Брестского нотариального округа Людмила Дробыш в нотариальном бюро №1 Бреста с 9.00 до 15.00.

Нотариальные конторы Витебского нотариального округа в предстоящем месяце работают без изменения графика с выходными днями 1, 2 и 7 января и рабочими - 8 и 16 января. Бюро и архив нотариального округа будут работать без переносов с выходными днями 1, 2, 7 и 16 января, 8 января - рабочий день. В Витебской областной нотариальной палате рабочий день 8 января будет перенесен на 16 января, а 1, 2, 7 и 8 января - выходные дни.

Что касается Гомельского нотариального округа, здесь в четырех конторах 2 января организуют дежурный прием. В нотариальной конторе Центрального района Гомеля прием будет с 11.00 до 14.00. В это же время будут принимать в Первой Гомельской нотариальной конторе, а также нотариальной конторе Новобелицкого района города, а с 10.00 до 16.00 - в нотариальной конторе Гомельского района №1.

В некоторых конторах области рабочий день с пятницы 8 января будет перенесен на субботу 16 января. Речь идет о нотариальных конторах Брагинского, Ветковского, Добрушского, Ельского, Житковичского, Лельчицкого, Петриковского районов, а также конторе №2 Рогачевского района, №1 Жлобинского района, Турова, Гомельского района №2 и нотариальном бюро №3 Гомеля. Остальные нотариальные конторы и бюро будут работать в соответствии с установленным графиком.

В БНП обратили внимание, что принимать граждан и юридических лиц 31 декабря нотариусы нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа будут до 14.00 без перерыва на обед.

В нотариальной конторе №2 Ленинского района Гродно, нотариальном бюро №1 Лиды, нотариальном бюро №2 Гродно, нотариальном архиве Гродненского нотариального округа рабочий день с 8 января переносится на 16 января. 2 января с 12.00 до 15.00 в дежурном режиме работают нотариальная контора Октябрьского района и контора №2 Октябрьского района Гродно. 3 января в нотариальной конторе Ленинского района города - выходной день. Остальные нотариальные конторы округа будут работать без переноса рабочих дней.

Произошли изменения и в графике работы контор и бюро Минского городского и областного нотариальных округов, а также Могилевского нотариального округа.-0-