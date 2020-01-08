8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации, граждан Беларуси на борту разбившегося в Иране украинского самолета не было. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Посольство Беларуси в Иране продолжает уточнять ситуацию.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились не менее 170 человек, упал сегодня рано утром вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он направлялся в Киев. По информации СМИ, все, кто находился на борту украинского лайнера, погибли.-0-

На борту разбившегося украинского самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что "работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа".