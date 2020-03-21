Граждане Беларуси могут вернуться домой из Литвы пешком через три пункта пропуска - ГПК

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Беларуси могут вернуться домой из Литвы пешком через три пункта пропуска, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В ГПК напомнили, что граждане Беларуси могут вернуться домой из Литвы, воспользовавшись транзитным гуманитарным коридором до 0.00 по литовскому времени 23 марта.

До этого времени пересечь границу можно в пешем порядке в пунктах пропуска "Мядининкай" - "Каменный Лог", "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Райгардас" - "Привалка".

Пешком через определенные пункты пропуска могут вернуться домой и белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше.

Экстренную помощь с выездом и необходимую консультацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих государствах.-0-