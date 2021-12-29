Граждане Беларуси освобождены от обязательной дактилоскопии и медосмотра при въезде в Россию

29 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Иностранные граждане, въезжающие в Россию на срок более 90 дней, теперь должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Соответствующий закон вступил в силу с сегодняшнего дня, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, от обязательных дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования освобождаются граждане Беларуси, дети до шести лет, должностные лица международных организаций, а также главы и члены административно-технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ. Кроме того, от данных процедур на основе принципа взаимности освобождаются владельцы дипломатических, служебных паспортов, сотрудники и члены административно-технического персонала аппаратов военного атташата, торговых представительств и иных представительств органов государственной власти иностранных государств, а также члены их семей.

"Для трудящихся граждан государств - членов Евразийского экономического союза продолжают действовать все преференции правового положения в РФ. Однако в случае пребывания в РФ свыше 30 дней граждане ЕАЭС также обязаны пройти однократно дактилоскопическую регистрацию и фотографирование", - отметили в пресс-центре МВД РФ.

В соответствии с нормами вступившего в силу закона иностранные граждане, въехавшие в РФ после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории РФ обязаны иметь об этом подтверждающие документы. Трудовые мигранты обязаны пройти эти процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в Россию. Трудовые мигранты обязаны в течение 30 дней пройти в медицинских организациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости. Иностранцы, прибывшие в страну без цели устроиться на работу на срок более 90 дней суммарно в течение календарного года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда.

Согласно приказу МВД, мигрантам, которые прошли дактилоскопию и фотографирование, будут выдавать документ в форме пластиковой карты с электронным носителем информации либо без него. Электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом будет содержать сведения об иностранном гражданине, которому выдан данный документ. Кроме того, чип будет содержать электронное изображение отпечатков указательных пальцев рук, а в случае невозможности их сканирования отпечатков других пальцев рук.-0-