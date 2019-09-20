20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Граждане Беларуси пока должны оформлять визы для посещения ОАЭ. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Данной темы Анатолий Глаз коснулся в связи с поступающими вопросами в отношении подписанного 24 июня текущего года протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

"В настоящее время гражданам Беларуси для посещения ОАЭ по-прежнему необходимо получать визу, - сказал пресс-секретарь МИД. - Безвизовое посещение станет возможным только после завершения всех внутригосударственных процедур как в Беларуси, так и в ОАЭ. Протокол вступит в силу через 30 дней после обмена соответствующими уведомлениями".

С белорусской стороны такие процедуры включают принятие закона о ратификации документа. "Как вы знаете, органом, компетентным принимать законы в нашей стране, является Национальное собрание. Соответственно, проект данного закона может быть рассмотрен в ходе очередной сессии парламента, которая открывается 2 октября".

Анатолий Глаз также подчеркнул, что информация о дате вступления протокола в силу будет размещена на сайте МИД.-0-