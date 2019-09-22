Граждане Беларуси получат СМС о начале переписи населения

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждому гражданину Беларуси придет СМС о начале переписи населения. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказала председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева, сообщает БЕЛТА.

"Каждому гражданину Республики Беларусь придет СМС. И также будет предоставлен адрес для интернет-переписи. То есть можно будет с мобильного телефона сразу войти на наш сайт переписи", - сказала Инна Медведева.

Глава Белстата отметила, что от переписи будет зависеть развитие конкретного региона. "Можно будет принять решение о том, какие средства необходимо будет направить в здравоохранение, образование, на строительство инфраструктуры, жилья, детских садов. Сегодня мы проводим масштабную информационную работу и пытаемся донести до всех граждан Беларуси то, что пройдет это мероприятие", - подчеркнула Инна Медведева.

Как сообщалось, с 4 по 30 октября в стране пройдет перепись населения под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". Респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Информацию об адресах стационарных участков можно будет найти на сайте Белстата. Перепись через интернет станет удобным способом для белорусов, которые временно находятся за границей (если человек проживает менее года за пределами страны, переписаться он обязан, но это могут сделать за него и совершеннолетние родственники).

В совокупности все новые подходы к проведению переписи помогут сократить в три раза количество переписного персонала, почти во столько же раз уменьшить время заполнения переписного листа. И, конечно, повысить качество процедур. Поможет при проведении переписи и специальный колл-центр, в который можно обратиться с любыми вопросами по теме. Уже работает промосайт переписи по адресам www.перепись.бел и www.census.by, где можно ознакомиться с данными кампании 2009 года и найти полезную информацию и советы о предстоящем событии.

Первую информацию о численности населения Белстат предоставит в феврале 2020 года. Развернутую по социально-демографическим характеристикам, в том числе фактической безработице, - в июле 2020 года, а информацию по самой сложной части опросника - деятельности населения в сфере сельского хозяйства - в июле 2021 года.-0-