Граждане демонстрируют высокий уровень ответственности за судьбу своей страны - Сивец

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане демонстрируют высокий уровень ответственности за судьбу своей страны, заявил сегодня, подводя итоги личного приема граждан, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Сегодня к сенатору обратилось восемь человек. Помимо обращений за помощью в решении личных вопросов, заявители высказывали свои предложения по конституционной реформе. По мнению сенатора, тот факт, что во время личных приемов в Совете Республики люди стали чаще затрагивать тему изменений в Конституцию, свидетельствует о высоком уровне ответственности за судьбу своей страны.

Сергей Сивец рассказал, что работа диалоговых площадок, которые в настоящее время проводятся в стране повсеместно, заметно активизировала значительную часть общества, желающую поучаствовать в переформатировании политической системы страны и ее государственных институтов. "Люди чувствуют потребность в определенных изменениях. Единой идеи пока нет, однако мы только в начале пути конституционно-правового реформирования. Думаю, в процессе мы примем консолидированное решение по видоизменению Основного закона", - подчеркнул он.

По словам сенатора, проведение диалоговых площадок, в формате которых обычные граждане имеют возможность участвовать в дискуссии наряду с экспертами, позволяет конструктивно подходить к обсуждению актуальных вопросов. Именно в этом Сергей Сивец видит ценность такого диалога. "Активное участие различных социальных слоев в этой работе дает уверенность в том, что национальную идею, которая станет основой новой Конституции, поддержит большинство", - резюмировал Сергей Сивец.-0-