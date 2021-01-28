Граждане стали чаще обращаться в КГК по электронной почте

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральный аппарат Комитета государственного контроля в 2020 году поступило 3512 письменных и устных обращений граждан и юридических лиц, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

В 2019 году было 3513 обращений. Количество электронных в прошлом году увеличилось на 34%, от юридических лиц - на 8,5%. При этом меньше стало коллективных и устных обращений в контрольное ведомство (на 21,9% и 24,2% соответственно).

"В основном граждане обращаются по вопросам деятельности предприятий и организаций (22,1%) и жилищно-коммунального хозяйства (17,9%). Среди новых тенденций - рост числа обращений по вопросам торговли и бытового обслуживания. И в два раза возросло количество обращений, касающихся банковской и лизинговой деятельности (с 49 до 106). Граждане поднимали вопросы правильности действий банков при предоставлении кредитов, оформлении страховых договоров и начислении штрафных санкций, обоснованности размера лизинговых платежей и неустоек", - отметили в КГК.

Возможной причиной вала вопросов в сфере торговли и бытового обслуживания стали завышенные цены на дезинфицирующие средства и средства защиты, некоторые продукты питания (лимоны, имбирь) весной 2020 года. Поступали также жалобы потребителей на продажу некачественных товаров, другие нарушения правил торговли. "Для защиты интересов населения проводились горячие линии, мониторинги, вопрос рассмотрен на заседании коллегии КГК, выданы рекомендации. Ценообразование на названные выше товары находится на постоянном контроле, и в последнее время не поступают жалобы по этому поводу", - добавили в Комитете госконтроля.

Поводом для обращений в сфере ЖКХ зачастую являются формализм и волокита при реагировании на жалобы. Иногда проблемы жителей решаются только после вмешательства Комитета госконтроля. Так в Минске был выполнен текущий ремонт подъезда жилого дома; в Щучинском районе устранены дефекты кровельного покрытия, заменены оконные рамы в общежитии; в Лунинце прочищена ливневая канализация, устранены неполадки в работе светильников в местах общего пользования жилого дома.

Многочисленные обращения касаются капремонта жилья в Минске. В столице по-прежнему практикуются ввод объектов капитального ремонта пусковыми комплексами и снятие их с учета в органах Госстройнадзора без приемки в установленном порядке. По всем выявленным фактам Комитет госконтроля направил письмо председателю Мингорисполкома о наведении порядка и привлечении к ответственности должностных лиц.

Положительное разрешение получили 13% поступивших за год обращений. Даны разъяснения по 56%, в решении вопроса отказано либо факты не подтвердились - 9%.

Возросло количество обращений в центральный аппарат КГК от жителей Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

Люди обращались и в комитеты госконтроля областей. В 2020 году туда поступило 4464 письменных и устных обращения граждан и юридических лиц (в 2019 году - 5198), в органы финансовых расследований - 5006 (в 2019 году - 5451).

По результатам рассмотрения и проведенных проверок в бюджет поступило почти Br75 тыс. К административной ответственности привлечены 99 физических и юридических лиц, к дисциплинарной - 217, в том числе восемь освобождены от занимаемых должностей. Возбуждено четыре уголовных дела.

Так, после рассмотрения обращения работников сельхозпредприятия Брестской области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера за служебный подлог. В Минской области привлечены к административной ответственности частное унитарное предприятие и должностное лицо субъекта хозяйствования за незаконное использование автомобильной стоянки, не введенной в эксплуатацию. Управляющий столичного СООО оштрафован за нарушение сроков строительства объекта. Объявлен выговор директору сельхозпредприятия Могилевской области, не принявшему должных мер для сохранности травяных кормов. С директором и начальником отдела ЖКХ одного из районов Минска расторгнуты трудовые отношения после рассмотрения коллективного обращения жильцов.

Сотрудники контрольного ведомства также проверяли работу с обращениями граждан и юридических лиц в исполнительных и распорядительных органах, организациях коммунальной формы собственности, территориальных органах Комитета госконтроля. Внесены предложения облисполкомам и Мингорисполкому по совершенствованию работы с населением, службы "одно окно", по актуализации контента интернет-сайтов администраций.

Кроме того, Комитет госконтроля в 2020 году провел 522 прямых телефонных линии и выездных приема, во время которых обратились около 500 жителей столицы и регионов. Почти в 10 раз (до 1,1 тыс. человек) возросло количество позвонивших на горячие линии (их было организовано 160 по наиболее актуальным темам). Практика проведения телефонных линий, приемов граждан, встреч с трудовыми коллективами будет продолжена в 2021 году.-0-