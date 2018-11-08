Граждане стран ЕАЭС в будущем смогут уплачивать штрафы в любом государстве союза

8 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила государствам Евразийского экономического союза обмениваться информацией об административных правонарушениях и предоставить гражданам возможность уплаты штрафов в любой стране ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паизу Суюмбаеву.

"На заседании Совета ЕЭК решено просить государства - члены ЕАЭС до 1 февраля 2019 года обеспечить информирование с помощью интернета о совершенных трудящимися административных правонарушениях, ограничениях, административных взысканиях и неисполненных административных наказаниях, а также возможность уплаты штрафов в любой стране союза", - сказала Паиза Суюмбаева.

В ЕЭК отметили, что данная инициатива поможет решить проблему закрытия въезда на территорию государств ЕАЭС для граждан, которые совершили административные правонарушения.-0-