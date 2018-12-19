Гражданин Беларуси погиб в ДТП в Московской области

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Гражданин Беларуси погиб в результате ДТП, случившегося в Подмосковье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"Гражданин Беларуси погиб в результате ДТП, произошедшего на 245-м км трассы А-108 на территории Московской области, - отметили в пресс-службе. - По информации 6-го батальона дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД по Московской области, автомобиль "Шкода" совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем".
В диппредставительстве добавили, что посольство предпринимает меры по информированию родственников погибшего.-0-
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