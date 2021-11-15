Гражданские инициативы Германии готовы принять в своих городах беженцев с белорусско-польской границы

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько городов Германии выразило готовность принять у себя беженцев, застрявших на белорусско-польской границе. Об этом сообщает немецкое издание Junge Freiheit со ссылкой на опубликованные призывы представителей гуманитарных инициатив к спасению беженцев.

"То, что происходит на белорусско-польской границе, вызывает у нас огромное беспокойство, - цитирует газета слова представителя города Гисен. - Мы готовы взять на себя обязательства по оказанию помощи и размещению у нас всех беженцев, которых сможем принять". Несколько других немецких городов выразило похожее стремление, среди них Геттинген, Кельн, Фрайбург, Мюнхен. По заявлениям представителей немецких городов, они примут "всех беженцев", не смотря "ни на страну происхождения", ни на "выделенные им квоты для приема беженцев".

Данное решение исходит от гражданского общества, а именно от 3 гуманитарных инициатив (Wir packen's an, Seebrücke Deutschland, LeaveNoOneBehind), выразивших таким образом свою европейскую солидарность и выступивших против строительства "новой стены в Европе". Альянс обратился в Федеральное министерство внутренних дел с просьбой разрешить отправить автобус к польской границе, чтобы доставить на место гуманитарную помощь и отвезти беженцев по безопасному маршруту в Германию.

К призыву гражданского общества подключились и представители немецких партий. Депутат Бундестага Анналена Бербок из партии "Союз 90/Зеленые", которую на выборах в 2021 году правление партии выдвинуло в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ, обратилась через Twitter к польскому правительству с требованием срочно прекратить гуманитарную катастрофу на границе и пропустить организации для оказания помощи на приграничную территорию. Представитель левого крыла парламента Катя Киппинг также потребовала от польских властей предоставить негосударственным правозащитным организациям доступ к приграничной территории и обвинила ЕС в "изоляционистской политике".

В последние дни, по сообщениям немецких источников, на территории Польши "дежурят" люди, готовые оказать беженцам помощь по доставке их автомобильным транспортом на территорию Германии. Многие попытки пресекались польскими силовиками. Слухи о таких перевозках дошли и до застрявших в спонтанном лагере беженцев, которые сегодня утром целыми колоннами двинулись к пограничному переходу на польской границе. Польские пограничники через громкоговорители предупредили, что они не откроют границу и что на польской территории никакой транспорт не ждет.-0-