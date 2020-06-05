ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 5 июня 2020
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:24 Минздрав пояснил тактику выявления коронавирусных пневмоний Общество
20:06 Green Office БГПУ вошел в список успешных зеленых офисов учреждений образования мира Общество
19:38 Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад Общество
19:27 "Минск" обыграл смолевичскую "Викторию" на возобновившемся чемпионате Беларуси по хоккею на траве Спорт
19:18 В Беларуси планируется упростить требования к бухгалтерскому учету Экономика
19:02 В Брестской области работу по ведению пациентов с COVID-19 организовали правильно и четко - Минздрав Регионы
18:45 Беларусь как бренд молодых представят участники творческого конкурса Общество
18:35 Швейцария с 15 июня открывает границы со странами ЕС, ЕАСТ и Великобританией В мире
18:29 Белорусские предприятия в I квартале увеличили экспорт товаров в Кировскую область РФ почти на четверть Экономика
18:27 Профсоюзы Гомельской области возобновили мониторинг охраны труда дистанционно Регионы
18:26 Четверть Венеции оказалась затоплена из-за нетипичного прилива в июне В мире
18:21 Ограничения из-за нового коронавируса в США пора отменять - Трамп В мире
18:17 Выпускникам аграрных классов и солдатам-срочникам предоставлены льготы при поступлении Президент
18:12 Фонд Президента выделит Минкультуры деньги на реставрацию Гольшанского и Кревского замков Президент
18:11 Матчи отборочного раунда ЧЕ-2021 по волейболу перенесли на январь следующего года Спорт
18:09 Новый участок экотропы благоустроили в Заводском районе Минска Регионы
18:09 Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Калейдоскоп
17:58 Генпрокуратура назвала причину разгерметизации резервуара с дизельным топливом в Норильске В мире
17:51 В Мексике манифестация закончилась массовыми беспорядками В мире
17:43 Карпенко: участие в студенческом самоуправлении - отличная возможность для социальной реализации Общество
17:43 Риелтора из Бреста наказали крупным штрафом за подстрекательство к даче взятки Происшествия
17:39 В Минске задержаны подозреваемые в хищениях имущества из автомобилей Происшествия
17:33 В Гродно продолжили дело краеведа по восстановлению ботанического сада Регионы
17:03 Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование Общество
16:59 ФОТОФАКТ: Семейство аистов попало в объектив фотографа Регионы
16:35 Почти 1 млн куб.м древесины продали на квартальных биржевых торгах Экономика
16:24 Открытый чемпионат и первенство Могилевской области по легкой атлетике пройдут 11-12 июня Спорт
16:20 Беларусь и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики Экономика
16:15 Мужчина, открывший стрельбу в Тбилиси, сдался полиции В мире
16:12 В Мостовском районе обрушившаяся стена придавила мужчину Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
05 июня 2020, 20:06

Green Office БГПУ вошел в список успешных зеленых офисов учреждений образования мира

БГПУ. Фото minsktourism.by
БГПУ. Фото minsktourism.by

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Green Office BSPU вошел в список 23 успешных примеров деятельности зеленых офисов учреждений образования мира. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Оценкой результатов работы зеленых офисов занимается Международная студенческая организация по устойчивому развитию (SOS), координирующая их деятельность. Зеленые офисы создаются на базе учреждений высшего образования с целью популяризации идей и принципов устойчивого развития среди молодежи. Первый такой офис был создан в Маастрихтском университете (Нидерланды) в 2010 году. Эта модель взята за основу университетами по всей Европе.

В БГПУ Green Office организован в 2017-м на базе факультета естествознания. Сейчас он объединяет студентов разных факультетов. Его основными задачами являются продвижение концепции "устойчивый университет" и ее реализация, развитие экологической культуры студентов и школьников во время проведения эколого-просветительских мероприятий.

Так, на базе средней школы №172 Минска Green Office BSPU реализовал проект "17 дней - 17 Целей устойчивого развития". Занятия в форме деловых игр, конференций, интеллектуальных интерактивных игр, STEAM-уроков, экскурсий, флешмобов, мастер-классов, веб-квестов координаторы и волонтеры офиса проводили на протяжении учебного года. Green Office BSPU стал инициатором первого фестиваля зеленых инициатив на базе агробиостанции БГПУ Green Fest!, который прошел в мае 2019 года. Во время фестиваля для участников были организованы эколого-просветительские и спортивные мероприятия.

Зеленый офис БГПУ принимает участие в мероприятиях международного уровня. Ежегодно во время международного межвузовского фестиваля "ВузЭкоФест" он проводит мероприятия по продвижению ЦУР: интерактивные лекции, акции, интеллектуальные игры. Офис БГПУ активно сотрудничает с Green Office университета города Хильдесхайм (Германия). В июне 2019 года Green Office BSPU принял участие в белорусско-немецком проекте "Образование в интересах устойчивого развития через СМИ".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы образование экология
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минздрав пояснил тактику выявления коронавирусных пневмоний
Фото из архива Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Павел Алексо. Фото из архива Беларусь как бренд молодых представят участники творческого конкурса
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: участие в студенческом самоуправлении - отличная возможность для социальной реализации
Фото из архива Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование
Фото из архива Минсвязи Беларуси и России подтвердили намерение отменить роуминг к октябрю - Рапота
Главное
Виктор Орбан и Александр Лукашенко "В формате живого общения" - Лукашенко рассказал о политико-экономических итогах встречи с Орбаном
В Беларуси выздоровели и выписаны 22 066 пациентов с COVID-19
Сохранить положительное и привнести новое: Сергеенко поставил задачи перед новым руководителем КГК
ЕБРР: ОАО "Белинвестбанк" – самый активный банк-эмитент в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко: пандемия многое изменит, но давление не исчезнет, выдержит только сильный
Премьер-министр Венгрии о визите в Беларусь: я приехал с искренними намерениями наладить сотрудничество
Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Выпускникам аграрных классов и солдатам-срочникам предоставлены льготы при поступлении
Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование
Беларусь и ООН готовят рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы
В Палате представителей рассчитывают на скорый визит австрийских парламентариев в Беларусь
Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Минске
"Парк Челюскинцев": квартиры для тех, кто не хочет ждать! В столичном комплексе – старт продаж в полностью готовом доме!
Минэнерго РФ даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам газа - Рапота
В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши
Назаров ориентирует Минпром на диверсификацию экспорта
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня
Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным - Худык
В Беларуси планируется упростить требования к бухгалтерскому учету
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.