Green Office БГПУ вошел в список успешных зеленых офисов учреждений образования мира

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Green Office BSPU вошел в список 23 успешных примеров деятельности зеленых офисов учреждений образования мира. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Оценкой результатов работы зеленых офисов занимается Международная студенческая организация по устойчивому развитию (SOS), координирующая их деятельность. Зеленые офисы создаются на базе учреждений высшего образования с целью популяризации идей и принципов устойчивого развития среди молодежи. Первый такой офис был создан в Маастрихтском университете (Нидерланды) в 2010 году. Эта модель взята за основу университетами по всей Европе.

В БГПУ Green Office организован в 2017-м на базе факультета естествознания. Сейчас он объединяет студентов разных факультетов. Его основными задачами являются продвижение концепции "устойчивый университет" и ее реализация, развитие экологической культуры студентов и школьников во время проведения эколого-просветительских мероприятий.

Так, на базе средней школы №172 Минска Green Office BSPU реализовал проект "17 дней - 17 Целей устойчивого развития". Занятия в форме деловых игр, конференций, интеллектуальных интерактивных игр, STEAM-уроков, экскурсий, флешмобов, мастер-классов, веб-квестов координаторы и волонтеры офиса проводили на протяжении учебного года. Green Office BSPU стал инициатором первого фестиваля зеленых инициатив на базе агробиостанции БГПУ Green Fest!, который прошел в мае 2019 года. Во время фестиваля для участников были организованы эколого-просветительские и спортивные мероприятия.

Зеленый офис БГПУ принимает участие в мероприятиях международного уровня. Ежегодно во время международного межвузовского фестиваля "ВузЭкоФест" он проводит мероприятия по продвижению ЦУР: интерактивные лекции, акции, интеллектуальные игры. Офис БГПУ активно сотрудничает с Green Office университета города Хильдесхайм (Германия). В июне 2019 года Green Office BSPU принял участие в белорусско-немецком проекте "Образование в интересах устойчивого развития через СМИ".-0-