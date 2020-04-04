ГрГУ им. Янки Купалы открывает четыре новые специальности и увеличивает план набора

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Четыре новые специальности и дистанционное обучение предлагает абитуриентам 2020 года Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе купаловского университета.

Для абитуриентов 2020 года выделено 1088 мест для получения высшего образования первой ступени за счет средств бюджета, 1302 - на платной основе. На дневную бюджетную форму обучения смогут поступить 890 человек. Это на 55 больше, чем было в 2019 году. Стать студентами дневной платной формы обучения смогут 820 человек, что на 47 больше, чем в 2019 году. Заочная бюджетная форма обучения соответствует набору 2019 года - 198 человек. Стать студентами заочной платной формы обучения смогут 482 человека.

В пресс-службе ГрГУ им. Янки Купаплы отметили, что увеличение плана набора связано в том числе и с открытием новых специальностей. Например, впервые в этом году факультет математики и информатики объявил о наборе на специальность "Искусственный интеллект". Для поступления необходимо сдать ЦТ по белорусскому или русскому языку, математике и физике. После четырех лет обучения выпускник получит квалификацию "Инженер-системотехник".

Для поступления на специальность "Промышленные роботы и робототехнические комплексы" на физико-технический факультет абитуриенту необходимо пройти централизованное тестирование по белорусскому или русскому языку, математике и физике. Получить квалификацию "Инженер-электромеханик" студент сможет за четыре года.

Чтобы стать студентом специальности "Дизайн виртуальной среды" факультета искусств и дизайна абитуриенту необходимо предоставить сертификат ЦТ по двум предметам - русскому или белорусскому языку и по истории Беларуси, а также успешно пройти творческое испытание. После пяти лет обучения выпускнику будет присвоена квалификация "Дизайнер".

На факультете физической культуры будут готовить также тренеров по борьбе, игровым видам спорта и легкой атлетике. Для поступления необходимо предоставить сертификаты централизованного тестирования по белорусскому или русскому языку и биологии. Также абитуриентам предстоит сдать внутреннее испытание по дисциплине "Физическая культура и спорт". После завершения четырехлетнего обучения выпускник получит квалификацию "Тренер. Преподаватель физической культуры и спорта".

Также среди новинок приемной кампании этого года - набор на заочную дистанционную сокращенную форму получения высшего образования.

"Обучение будет проходить равномерно на протяжении всего семестра в дистанционной форме, а в университет студенту необходимо будет приехать только для того, что сдать зачеты и экзамены", - рассказали в пресс-службе университета. Получить образование онлайн можно будет по специальностям "Транспортная логистика (автомобильный транспорт)", "Туризм и гостеприимство", "Дошкольное образование" и "Начальное образование".

Кроме того, в 2020 году возобновлен набор на две специальности факультета экономики и управления. Получить квалификацию "Экономист" выпускник сможет, окончив обучение по специальностям "Мировая экономика" в дневной форме и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)" в заочной сокращенной.

В пресс-службе напомнили, что для всех первокурсников ГрГУ им. Янки Купалы действует программа "Университет - твой дом", в рамках которой всем иногородним студентам 1 курса дневной формы получения высшего образования предоставляется место в общежитии.-0-