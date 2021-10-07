"Грибы показали, что они умный организм": как грибники объясняют провальный сезон тихой охоты - 2021

Грибной сезон в этом году начался непривычно поздно и, мягко говоря, не порадовал. Правда, в соцсетях то и дело мелькают фото корзин с царями-боровиками или рыжими красавицами лисичками, багажников авто, под завязку заполненных ведрами с опятами. На Комаровке сбивают с толку ценами: лисички от 13 рублей и выше за килограмм, 200 граммов сушеных белых - 60 рублей, а полкило - 150! Узнали, почем продают грибы сельчане на мини-рынках у деревень и действительно ли сезон тихой охоты-2021 можно считать провальным.

Боровики были на пересчет!

Отправляемся на Логойщину, которая славится своими традициями тихой охоты. Здесь на нее выбираются семьями. А когда грибными маринадами заставлено все в доме, идут на здешний рынок - продать ведерко-другое. Прибавка к пенсии или зарплате получается неплохая.

Удивительно, но, проехав от Минска почти 70 километров, мы так и не встретили ни одного грибника. Даже на некогда знаменитом лесными дарами рынке возле городского поселка Плещеницы торговая площадка пустовала. Миновав еще несколько населенных пунктов, на въезде в деревню Жердяжье наконец нашли тех, кого искали. На прилавке торгового павильона - ведерки с лисичками и клюквой, картошка, яблоки, даже мед.

- Что-то грибов у вас совсем уж небогато! - обращаемся к продавцам.

- Ох, так нужно ж постараться, чтоб и одну лисичку найти. В начале сезона за полчаса можно было 10-литровое ведро "настричь", а сейчас - одна тут выглянет, вторая - через 100, а то и 200 метров. Боровиков вообще, считай, в наших лесах не было. Не то что прошлые годы, - сетует Василий Григорьевич.

- Нынешний сезон слабый: август, сентябрь ничем не порадовали. Вот раньше пойдешь в лес - и две-три сотни боровиков в корзине. Правда, такого урожая уже давно не было. Вместо боровиков в основном подосиновики встречались, но в этом году даже их особо не находила, - подключается к разговору Валентина Ивановна. - Что происходит с природой? На ягоднике столько было цвета, думали, чернику будем ведрами носить. Но ударили весенние холода - и цвет подморозило. Так и с грибами! Им нужна влага, дожди. Разве ж у нас они были?!

Лисички-сестрички: по 5 рублей за литр

Грибники сходятся в одном: по-осеннему холодная весна и засушливое жаркое лето привели к неурожаю. И он взвинтил цены на рынках.

- По стоимости ориентируемся на заготовителей. Если принимают по 10 рублей за кило лисичек, то мы по 15 продаем. Надо ж что-то и нам наварить! - говорит Василий Григорьевич. - Заготовители в начале сезона выставили цену за кило 18 рублей. Через день-другой пошло снижение: 15, 13, 10 рублей, в итоге стоимость опустилась до 3. Нынче в лесу лисички днем с огнем не сыщешь, а их принимают всего по 7,50 рубля за кило.

Сельчане признаются, что всегда готовы к торгу, покупатели ведь разные бывают: один не глядя и 30 рублей готов заплатить, а другой и за 10 не возьмет - скажет: дорого.

- Сейчас трехлитровое ведерко лисичек за 15 рублей отдам, а в начале сезона - по 10 рублей за литр брали. Боровики - по 30 рублей за три литра. Есть уже свои покупатели. Вот россияне не торгуются. Заказали у меня три литра сушеных боровиков - заплатили 90 рублей. Остались довольны, им на всю зиму хватит, - улыбается Валентина Ивановна и признается, что хороший торг и сегодня у нее вышел. - Приехала пораньше, пока тут никого не было. Уже продала 14 литров клюквы, 5 ведерок лисичек, картошку и яблоки. Отличная прибавка к пенсии.

- Прибавка хорошая, но и труд же, Ивановна, нелегкий. Ты пойди с утра пораньше в лес, насобирай грибов-ягод, потом сюда приди - продай. Так день и проходит, - подмечает Василий Григорьевич. - Когда 100 рублей наторгуешь, а когда и 30 не будет. Но это все же лучше, чем дома сидеть.

Гриб оказался "умным организмом"

Елена Шехова, грибник с 35-летним стажем, живет в столице. Уже давно они с супругом не пропускают ни одного сезона тихой охоты. Грибы собирают для себя: угощают ими родных и друзей, маринуют, замораживают на зиму. Даже создали в социальных сетях группу единомышленников, где можно не только поделиться урожаем, но и найти себе компанию для похода в лес.

- Раньше мы четко знали: в августе отправимся за одними грибами, в сентябре - за другими. Сейчас все перемешалось, грибы показали, что они "умный организм", - улыбается Елена. - Мои любимые рыжики в этом сезоне совсем не порадовали, их практически не было, как и боровиков. 2017-й был, пожалуй, самый урожайный за долгое время - под Колодищами нашли сразу 70 красивейших боровиков.

За сезон супруги объехали вдоль и поперек всю Минскую область. По их мнению, лучшие грибные места этого года - в столбцовском направлении и под Борисовом.

- Слышали от знакомых, что хороший урожай белых в Лельчицком районе, на Минщине такого и в помине не было, - уточняет она. - Надеемся, октябрь не подведет и мы еще не раз вернемся из лесу с полными корзинами.

За два часа - под 300 белых

Владимир Кашевич грибы собирает с раннего детства. Знает все самые урожайные леса Мозырщины. Лет пять назад с семьей за день удавалось насобирать больше тысячи белых грибов. Этот сезон считает не таким уж плохим, к тому же он еще не закончен.

- Во второй половине мая в наших краях появились подберезовики и подосиновики. Это было неожиданно и странно, ведь обычно первыми грибочками на столе оказываются лисички. Их рост, кстати, был неравномерным, всему виной длительная засуха. Но если уж лисичка росла, то ее на одном месте было огромное количество, - рассказывает грибник с 25-летним стажем. - Первый белый гриб обнаружил 14 июня, дальше такие находки были единичными. А вот сентябрь дал "кайфануть" на полную катушку: за один-два часа с легкостью можно было собрать 200-300 штук молодых боровичков.

По словам Владимира, у каждого свой календарь сбора. Для него сезон считается закрытым с окончанием роста царя грибов - боровика. Сейчас в лесах Мозырщины еще можно найти за несколько часов с десяток белых, но настоящим урожаем это не назовешь.

- При такой нестабильной погоде сложно спрогнозировать, какие грибы будут в октябре. Вряд ли мы встретим в лесу теплолюбивые виды. Но по опыту могу сказать, что вплоть до снега в сосновых борах можно будет отыскать, например, сосновый белый гриб. Такие неприхотливые виды, как зеленки и подзеленки, однозначно будут нас радовать, - говорит Владимир. - Так, в прошлом году свои последние на тот сезон боровики я нашел аж 19 ноября.

Грибы, как признается Владимир, он собирает в основном для себя: лисички сразу же готовит, белые может засушить. А иногда сдает - неплохая получается выручка.

Что говорит наука

Почему в одном районе грибов вырастает больше, чем в другом, и может ли нынешний малоурожайный сезон как-то повлиять на будущий, спросили у заведующей лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Татьяны Шабашовой.

- Прохладная и поздняя весна с последующим жарким засушливым летом внесли свои коррективы. Как помните, многие леса были закрыты для посещения в связи с высокой пожароопасностью. Когда почва слишком пересушена, плодовые тела не образуются, грибы не развиваются. Им необходима комфортная теплая погода с достаточным количеством дождей. Именно такой она была в августе, - отмечает специалист-миколог. - Если бы в июне-июле пошли дожди, грибов точно было бы больше.

По ее словам, сейчас температуру также нельзя назвать оптимальной для их роста, но если воздух прогреется до 14-15 градусов, однозначно можно ожидать новую грибную волну.

- Сейчас вообще сроки плодоношения сдвигаются: из-за жаркого лета основной урожай грибов приходится именно на сентябрь, - говорит Татьяна Шабашова и поясняет, что на их рост в первую очередь влияют погодные условия, а не месторасположение леса. - Сколько осадков будет зимой, какой окажется весна, такой будет и грибной сезон. Так что здесь нельзя говорить, что условно в Ганцевичском районе больше грибов, нежели в Клецком.

При этом отмечает, что многое зависит и от условий произрастания. Например, если в лесу много ручьев или есть водоем, то влажность почвы будет выше, соответственно, грибов больше.

- Самые поздние виды - рядовки, еще будут расти опята. Пару лет назад мне в ноябре встречались даже вешенки, - вспоминает миколог. - Другой вопрос в том, что не все грибы, которые появляются так поздно, пригодны для употребления в пищу.

Съедобное - несъедобное

Даже собирая хорошо знакомые грибы, в корзину можно положить ядовитый экземпляр, который очень похож на своего съедобного двойника. В некоторых случаях такая ошибка может стоить жизни, потому важно крайне внимательно осматривать все, что срезаете. Если сомневаетесь, лучше не рисковать и оставить гриб в лесу. Статистика говорит о грустном: с начала года зафиксировано 28 случаев отправления грибами, в том числе два летальных исхода. Больше всего пострадавших оказалось на Брестчине - 11 отравлений.

- Пострадали 34 человека, из которых пятеро детей. Если сравнить с прошлым годом, то число отравлений выросло сразу на 8. Как правило, виноваты условно годные грибы. Те же бледные поганки зачастую люди путают с зонтиками, то и дело попадают к кому-то на ужин ложные опята, - отмечает заведующая отделением гигиены питания ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина Далакишвили. - На Брестчине в этом году и вовсе были зафиксированы случаи отравления мухоморами. Только представьте себе: люди их ели намеренно, зная, что это галлюциногенный гриб. Хочется в очередной раз дать простой совет: кладите в свою корзину только тот гриб, который хорошо знаете!

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-