Гриппом ежегодно заболевают около 1 млрд человек

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 млрд человек в мире ежегодно заболевают гриппом, в 500-600 тыс. случаев наблюдается негативный исход, сообщила журналистам заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Даже сезонный вирус гриппа (не пандемический) наносит достаточно серьезный ущерб как нашему здоровью, так и экономике в целом. Согласно наблюдениям ВОЗ, ежегодно от сезонного гриппа заболевают около 1 млрд человек. У 3-5 млн грипп протекает в тяжелой форме и примерно в 500-600 тыс. случаев наблюдаются негативные исходы. Мы говорим об обычном сезонном гриппе", - сказала Наталья Шмелева.

Впрочем, 2020 год для всего мира был в этом плане особенным: в популяции практически не циркулировали вирусы гриппа, встречались лишь спорадические случаи. Не исключено, что в начале пандемии COVID-19 могла страдать диагностика. Все лаборатории переключились на выявление коронавируса, чтобы сдерживать инфекцию для минимизации ее последствий. Однако в последующем лаборатории активно включились в эту работу и диагностика вирусов гриппа была даже расширена, но они регистрировались крайне редко, отметила заведующая лабораторией.

Тем не менее, ВОЗ проводились совещания по изучению штаммового состава. Эксперты обсуждали генетические изменения, которые произошли с вирусом гриппа в процессе циркуляции, и пришли к выводу о необходимости замены штаммового состава противогриппозных вакцин. В этом году их состав в очередной раз претерпел изменения - были заменены два компонента.

"Если у кого-то возникает вопрос, необходимо ли прививаться в этом году, если прививался в прошлом, - однозначно необходимо", - подчеркнула Наталья Шмелева. Она пояснила, что, во-первых, штаммовый состав вакцин претерпел изменения, то есть будут циркулировать уже другие вирусы гриппа, к встрече с которыми иммунная система не готова. Во-вторых, поствакцинальный иммунитет относительно непродолжительный и снижается в течение 6-12 месяцев. Циркулируют вирусы с измененными антигенными свойствами, что позволяет им ускользать от иммунной защиты и вызывать заболевание.

"Поскольку вирусы гриппа у нас практически не циркулировали, иммунная прослойка снизилась, поэтому вероятность появления более активной циркуляции вирусов гриппа в текущем эпидемическом сезоне есть, мы должны быть готовы к встрече с вирусами гриппа", - подчеркнула эксперт.

Она обратила внимание, что в этом сезоне нельзя исключать вероятность одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом. "Таких наблюдений немного, но они есть. И показано, что в случае одновременного инфицирования двумя вирусами у пациентов наблюдаются, как правило, более тяжелое течение инфекции, осложнения и неблагоприятные исходы", - заметила она.

Поэтому наиболее эффективным и экономически обоснованным средством профилактики гриппа и инфекции COVID-19 остается вакцинация, сказала Наталья Шмелева.

Прививать от гриппа бесплатно группы риска будут вакциной российского производства "Гриппол Плюс", а для оказания платных услуг населению предоставят четырехкомпонентную вакцину "Ваксигрипп Тетра" (Франция). Эти вакцины можно использовать у детей с 6-месячного возраста. Также они показаны и беременным. Это не только защита матери, но и профилактика гриппа у новорожденных.

По словам заведующей отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Аллы Дашкевич, вакцина, которой будут прививать за счет бюджета, поступила в страну. Сейчас она проходит лабораторное исследование и к концу сентября ожидается ее поступление в организации здравоохранения. В конце сентября - начале октября все желающие могут обращаться в медучреждения для проведения вакцинации против гриппа. Традиционно вакцинация проводится и по месту работы, куда выезжают прививочные бригады.-0-