Гриц: драйвером экономики должен быть национальный бизнес

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драйвером белорусской экономики должен быть национальный бизнес. Такое мнение высказал в эфире программы "Панарама" на телеканале "Беларусь 1" заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц, комментируя основные направления программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Иногда нам просто навязывают мнение: вот придет иностранный инвестор и будет нам счастье. Но надо четко понимать, что это чужая для них страна, и они приходят сюда делать деньги. Мировой опыт, в том числе стран с переходной экономикой (Южной Кореи, КНР, даже соседней Польши) говорит о том, что драйвером является национальный бизнес. Притом не важно какой - частный или государственный. Он должен быть магнитом, должен быть привлекателен. С этой точки зрения, мне кажется, переориентация на создание благоприятных условий для национального бизнеса является приоритетом. В принципе, и проект будущего, который Минэкономики формирует, ориентирован на национальный бизнес", - сказал Георгий Гриц.

Основные направления социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет обсудят делегаты VI Всебелорусского народного собрания. "Правительство предложило сценарий - рост на 20% за пятилетку. Я бы это рассматривал как базовый подход. А задача, с моей точки зрения, должна быть более амбициозной. Если мы хотим достичь уровня сопредельных стран, не быть страной третьего мира, то есть, быть страной с развитой экономикой, войти в лидеры в Восточной Европе, мы должны ежегодно расти на 5-6%. Конечно, с определением драйверов, источников, ресурсов и так далее", - отметил эксперт.-0-