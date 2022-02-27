Гриц: значение референдума трудно переоценить

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значение референдума трудно переоценить, заявил корреспонденту БЕЛТА ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности "Кадры промышленности" Георгий Гриц.

"Думаю, любое событие нужно рассматривать с исторической точки зрения и особенно с данности, которую мы сегодня наблюдаем. То, что сегодня творится, иначе как переформатированием всего миропорядка, наверное, не назовешь. С этой точки зрения определение будущего, а я бы сказал, настоящего белорусской нации, белорусской государственности - это актуально. И референдум является, наверное, определяющей точкой, от которой начинается наша завтрашнее, не забывая о вчерашнем", - сказал Георгий Гриц.

"Трудно переоценить значение референдума. Естественно, думаю, белорусский народ обеспечит свое участие в этом историческом событии максимальным присутствием", - подчеркнул эксперт.-0-