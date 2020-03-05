Гродненская фирма перевела мошенникам 12 тыс. евро

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская фирма перевела мошенникам в Стокгольм 12 тыс. евро. Злоумышленники использовали схему со взломом электронного ящика и подменой реквизитов, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Директор частного предприятия обратился в милицию и рассказал, что под видом фирмы-партнера неизвестный завладел 12 тыс. евро. "Преступники пользуются тем, что сейчас компании работают через интернет и счета для оплаты высылаются на электронную почту. Злоумышленники взламывают служебную почту, досконально изучают переписки и все реквизиты постоянных компаньонов. Затем создается аналогичная почта, только с незначительным изменением - отличается одна буква или символ. И уже с данного ящика приходит требование об оплате, где указан иной расчетный счет. Бухгалтеры, ничего не подозревая, оплачивают выставленные суммы", - пояснили в милиции.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Правоохранители напоминают, что каждый электронный адрес необходимо внимательно проверять. И по возможности связываться с фирмой, выставившей счет для оплаты.

Как отметили в УВД, в минувшем году при аналогичных обстоятельствах чуть не пострадало крупное гродненское предприятие. Тогда мошенники выставили счет на 70 тыс. евро. Учитывая крупную сумму, сотрудники банка обратили внимание, что на данный счет с фирмы перечислений еще не было. Благодаря этому деньги злоумышленникам не перевели.-0-