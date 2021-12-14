Гродненская областная организация БСЖ возьмет под опеку родивших беженок

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская областная организация Белорусского союза женщин возьмет под опеку беженок, ставших на днях мамами. Об этом сообщила журналистам председатель областной организации Ирина Степаненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Недавно трое беженок из тех, что находились в транспортно-логистическом центре на границе, стали мамами. Родились у них две девочки и мальчик. Сегодня Гродненский областной клинический перинатальный центр посетили представители союза женщин. Они поздравили молодых мам с прибавлением, вручили им подарки с необходимыми вещами.

"Сегодня мы празднуем 30-летие Белорусского союза женщин, в центре внимания которого всегда была судьба женщин, матерей, семей и детей. С первых дней ситуации с беженцами на границе союз женщин активно включился в оказание помощи. Работали наши женщины волонтерами, собирали гуманитарные грузы. Женщина всегда по-особому понимает проблемы семьи, материнства, рождения детей. И мы не могли остаться в стороне", - отметила Ирина Степаненко. Она подчеркнула, что родившие беженки находятся в превосходных условиях.

"У нас к ним отнеслись очень тепло, по-человечески, по-белорусски. Для нас чужих детей не бывает. И мы продолжим поддерживать их. Гродненская областная организация Белорусского союза женщин возьмет этих женщин и малышей под опеку", - сказала Ирина Степаненко. Союз женщин продолжит доставлять им необходимые вещи, а также фрукты, витамины и все, что может понадобиться и роженицам, и малышам.-0-