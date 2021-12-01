Гродненская организация БСЖ подготовила обращение ко всем женщинам мира в связи с ситуацией с беженцами

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская областная организация Белорусского союза женщин подготовила обращение ко всем женщинам мирового сообщества в связи с ситуацией на границе с Польшей. Об этом сообщила журналистам председатель областной структуры БСЖ Ирина Степаненко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже собрано более 10 тыс. подписей. Обращение направлено во все инстанции Европейского союза. Ничего ценнее человеческой жизни нет", - отметила Ирина Степаненко.

По ее словам, все бытовые вопросы в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре решаются на системной основе. "В связи с похолоданием выданы одеяла. Почти все обеспечены теплой обувью, в ближайшие два дня решится вопрос с обувью для мужчин. Продолжает работать баня, - рассказала представитель БСЖ. - Коммунальные службы продолжают уборку снега на территории ТЛЦ, пешеходные дорожки посыпали песком".

Ежедневно в лагере беженцев работают 20-25 волонтеров из различных организаций, в том числе Красного Креста, Белорусского союза женщин, БРСМ, студенты. "Здесь успели поработать волонтеры из всех районов Гродненской области. В лагере беженцев продолжают находиться 22 беременные женщины, а также несколько сотен детей. С учетом этого мы ответственно подходим к сбору гуманитарной помощи. Включаем в наборы детские присыпки, соски-пустышки и другие необходимые вещи", - добавила Ирина Степаненко. -0-