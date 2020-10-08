Гродненская таможня назвала причину очередей на границе с Литвой

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невыполнение взятых на себя литовской стороной обязательств привело к очередям на границе, заявил начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Для того, чтобы предотвратить и нивелировать негативные последствия, регулярно работаем с литовской стороной, и было заключено соглашение о предотвращении ЧП. Взяли на себя обязательство принимать определенное количество транспортных средств каждая сторона. Для "Каменного Лога" - это не менее 500 транспортных средств. На сегодня мы говорим, что это обязательство выполняется крайне нерегулярно и вызывает рост очередей", - сказал Андрей Ковальчук.

При этом, по его словам, литовская сторона позволяет себе упрекать белорусскую сторону в неритмичной работе. "Я хочу сказать, что мы, взяв на себя обязательства по литовской границе пропускать 1 200 транспортных средств в сутки, его не только выполняем, но и предлагаем это количество увеличить как минимум на 10%", - отметил он.-0-