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Общество
23 июля 2020, 19:18

Гродненская таможня опровергла обвинение литовской стороны в образовании очередей на границе

Фото из архива
Фото из архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская таможня опровергла информацию литовской стороны о виновности белорусов в образовании очередей из фур на границе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Заявление представителя литовской пограничной службы о причине образования очередей на белорусско-литовской границе прокомментировал первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни Андрей Кудаш. "На протяжении недели фиксируются очереди грузовых транспортных средств именно на выезд из Республики Беларусь. После оформления белорусской стороной транспортные средства по несколько часов ожидают въезда на сопредельную сторону, что подтверждают многочисленные видео с камер, установленных в пунктах пропуска, - сказал заместитель начальника. - Белорусская сторона предпринимает все возможные меры для стабилизации обстановки, неоднократно обращались в контролирующие службы Литвы по поводу принятия большего количества транспортных средств".

По его словам, норма приема большегрузов литовской стороной в отдельных случаях не выполняется, есть сбои в информационных системах контролирующих служб литовской стороны, что также сказалось на ритмичности приема. В работе информационных продуктов белорусской стороны за указанный период никаких сбоев не происходило.

"Мы готовы оформлять на 30% больше транспортных средств в случае ритмичного приема транспорта литовскими контролирующими службами, чтобы исключить многочасовое ожидание перевозчиков въезда возле шлагбаума на сопредельную территорию", - заключил Андрей Кудаш.

Ранее начальник отдела превенции Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис заявлял, что литовские погранпункты работают в обычном режиме, поэтому очереди образовались по причине каких-то действий на белорусской стороне. По его словам, системы литовской таможни работают нормально, количество должностных работников обычное.-0-

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