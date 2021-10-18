18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гродно Азот" поставляет жидкий и газообразный кислород в учреждения здравоохранения, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Производство продукта в прямом смысле слова жизненно необходимо. Респираторная поддержка в период четвертой волны распространения коронавирусной инфекции требуется многим пациентам, попавшим в больницу. Потому в оперативном порядке для оказания помощи основным производителям медицинского кислорода в стране ОАО "Гродно Азот" развернуло свои мощности. Предприятие производит продукцию, что называется, прямо из воздуха, разделяя его на фракции. Задействована в этом процессе новая воздухоразделительная установка. С ее помощью получаются кислород, азот, аргон и другие примеси", - рассказали на заводе.

Из них медициной востребован как жидкий, так и газообразный кислород. В последнем, как отмечает заместитель генерального директора предприятия по коммерческим вопросам Павел Балябин, ОАО "Гродно Азот" готово полностью закрыть потребности учреждений здравоохранения области. Первые партии жизненно необходимого кислорода туда отправились 15 октября.

Контроль качества продукта идет основательный, причем на всех этапах производства, подчеркнули на заводе. Его характеристики соответствуют государственным стандартам, что позволяет использовать кислород в здравоохранении.-0-