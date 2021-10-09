Громкие дела и новые вызовы - Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми отмечает 25-летие

Сегодня исполняется 25 лет со дня образования Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел. Об итогах работы белорусских правоохранителей по противодействию торговле людьми, новых вызовах и возможностях, самых громких делах корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника управления ГУНиПТЛ МВД Александр Грачев.

Проблема торговли людьми как одна из форм незаконной миграции ни в Беларуси, ни в мире не решена. Благодаря предпринимаемым нами мерам масштабы так называемой чистой торговли людьми в стране удалось существенно снизить, и сегодня правоохранителями выявляются преимущественно иные, связанные с ней, преступления (в основном сутенерство на территории республики, вовлечение в занятие проституцией, использование детей в порносъемках).

К сожалению, обещания легкого заработка по-прежнему влекут наших соотечественниц в страны ближнего (Российская Федерация, Литва, Польша) и дальнего (Кипр, Турция, Израиль и др.) зарубежья для занятия проституцией. Не теряет своей актуальности и проблема внутренней сексуальной эксплуатации. С 2005 года в Беларуси перекрыты 737 каналов поставки людей за границу или из-за границы для эксплуатации. С 2000 года выявлено более 4,5 тыс. преступлений, связанных с трафикингом. Ликвидированы 22 преступные организации и 85 организованных групп, совершавших преступления, связанные с торговлей людьми. С 2002 года установлено свыше 6080 жертв торговли людьми, из них 865 - несовершеннолетние.

Как правило, в руки трафикеров попадают девушки в возрасте от 18 до 25 лет, которые в поиске легких денег готовы перешагнуть общепринятые моральные принципы и встать на путь проституции. Нельзя сказать, что они из малообеспеченных семей, зачастую все они имеют приемлемый доход, воспитывались в хороших семьях. В последние годы характерны формы вовлечения в эту сферу женщин и их "клиентуры" под видом эротического массажа, эскорт услуг, и в этих целях используются самые разнообразные СМИ, в том числе и легальные (в основном в интернете), а также социальные сети.

Новые технологии - новые вызовы

Сегодня практика показала возрастание актуальности новых вызовов и угроз в сфере сексуальной эксплуатации детей, главным из которых является распространение новых технологий. Будучи в целом благом для цивилизации, они в то же время широко применяются практически во всех сферах преступной деятельности, в том числе и педофилами. Используя новые технологии, они пытаются на шаг или более опережать правоохранителей, совершенствуя и успешно скрывая свою преступную деятельность, заметая ее следы, реализуя практически всю цепочку своих действий, буквально не выходя из дома, находясь за компьютером. Работа милиции по предотвращению сексуального насилия в отношении детей включает целый комплекс мер. Правоохранители используют специальные программы для упрощения отслеживания преступников в интернете, занимаются мониторингом общественного мнения, привлекают к взаимодействию учреждения здравоохранения, образования, заинтересованные госорганы и неправительственные организации для распространения информации о проблеме, своевременного реагирования на изменения в поведении ребенка и выявления злодеяний. С каждым годом мы совершенствуемся, в том числе и изучая международный опыт.

С 2012 года подразделениями НиПТЛ выявлено более 4330 преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Только в текущем году установлено свыше 540 детей, пострадавших от педофилии. По уголовным делам проходят более 340 подозреваемых в указанных преступлениях.

Как таковой криминологический портрет преступника определить сложно. Мы пресекали деятельность трафикеров как мужчин, так и женщин, с высшим, средним или без наличия какого-либо образования, возрастной порог также может быть абсолютно разным. Это же касается и педофилов. В нашей практике нередки случаи, когда дети подвергаются сексуальному насилию со стороны родителей, опекунов или попечителей. Мы пресекали деятельность педофилов, работавших в различных сферах деятельности, а также учащихся и безработных.

Международное и межведомственное сотрудничество

Беларусь является участником всех универсальных конвенций ООН, направленных на противодействие торговле людьми и связанным с ней преступлениям. В 2013 году наша страна присоединилась к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми. Выполняя международные обязательства, государство проделало значительную работу по совершенствованию национального законодательства и приведению его в соответствие с международными правовыми актами. За время функционирования нашей службы в соответствии с международными договорами выработаны ключевые нормативные правовые акты в сфере борьбы с торговлей людьми. Урегулированы проблемные вопросы трудоустройства и обучения за границей, международного усыновления, деятельности брачных агентств. Законодательно закреплено определение жертвы торговли людьми, определены меры по защите и реабилитации.

Стратегическим направлением деятельности главного управления является и координация деятельности других государственных органов, организаций, общественных объединений, а также международных и неправительственных организаций (представительство Международной организации по миграции в Беларуси, Детский фонд ООН, Управление ООН по наркотикам и преступности) в сфере выявления преступлений и оказания необходимой помощи потерпевшим. При поддержке МВД они организуют конференции, семинары и тренинги, создают свои приюты и убежища для жертв торговли людьми, уполномочены их самостоятельно выявлять и реабилитировать, участвовать в реализации государственного социального заказа.

Активная работа осуществляется в рамках созданного МВД и Минобразования при поддержке представительства ЮНИСЕФ в Беларуси информационного ресурса kids.pomogut.by, предназначенного для получения онлайн-консультаций и полезной информации по безопасному поведению детей в интернете. Контент сайта доступен для различных возрастных групп. Способствует действенной профилактике современных форм рабства и использования людей в корыстных целях инициированная информационно-агитационная кампания, имеющая максимально широкий социальный охват. Аккумулирование передового опыта и внедрение современных методов выявления преступных деяний помогает идти в ногу со временем и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы как на внешнем контуре, так и внутри страны.

Громкие дела: сутенерша-администратор

В течение двух с половиной лет (с конца 2013-го по февраль 2016 года) студентка одного из вузов белорусской столицы вербовала девушек с постсоветского пространства в отели Стамбула для занятия проституцией. В 2013 году на площадке одного из турецких сайтов знакомств девушка создала агентство Infiniti-M, на котором осуществлялась реклама оказываемых сексуальных услуг. В штате нелегального агентства было около 80 жриц любви. В количествах, сравнимых с результатом работы промышленного конвейера, направлялись молодые привлекательные девушки для работы в секс-индустрии Стамбула.

Агентство пользовалось популярностью, поэтому желающих получить сексуальные услуги было хоть отбавляй. Бывали и ситуации, когда не получалось обслужить клиента в назначенное время в определенном месте. Или, допустим, не нравилась девушка. В таких случаях администраторы перенаправляли "потребителя" к "коллегам по цеху". И все были довольны: и клиент, и агентство, которое еще и получало за это определенный процент от выручки. Преступный доход злоумышленницы составил $400 тыс. Деньги поступали на расчетные счета в минские банки, откуда их снимали сутенерша и ее мать. Обе осуждены.

За гранью

В результате тесного взаимодействия с правоохранителями России и Украины нами пресечена деятельность лиц, причастных к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми, а также против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних.

В июне 2018 года российские правоохранители направили нам видеоролики со сценами сексуального насилия над двумя маленькими девочками. По отдельным мелькавшим в кадрах деталям (белорусские купюры и пакет из сетевого магазина) было установлено, что съемка производилась именно в нашей стране. При этом ни точное место совершения преступления, ни фигуранты известны не были. За три недели с момента поступления к оперативникам информации была проделана колоссальная аналитическая работа. Профессионалы по крупицам собирали пазл, в результате чего педофил был установлен и задержан. Важно отметить, что максимально слаженно сработали в данном случае сотрудники разных милицейских подразделений, что и позволило в кратчайшие сроки выйти на след извращенца.

Таких масштабов уголовное дело, не только связанное с многочисленными эпизодами сексуального насилия над малолетними детьми, но и сопряженное с торговлей людьми и иными преступлениями, в Беларуси возбуждено впервые. Это стало возможным благодаря кропотливой работе сотрудников ГУНиПТЛ КМ МВД и Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.

Шокирующим фактом являлось непосредственное участие матерей малолетних девочек во всех эпизодах преступной деятельности. Кроме того, фигурант уголовного дела организовывал "туристические поездки" иностранных извращенцев, один из которых установлен и привлечен к уголовной ответственности у себя на родине. Факты сексуального насилия в отношении детей злоумышленники фиксировали при помощи мобильных телефонов и фотоаппаратов. Полученные фото- и видеоматериалы преступники продавали педофилам из разных стран за денежные средства и криптовалюту (биткойны). Судом Ушачского района Витебской области педофилы и матери осуждены к 20 годам лишения свободы каждый с отбытием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Педофил в модельном фотобизнесе

В ноябре 2020 года в адрес МВД Беларуси от правоохранительных органов США поступила оперативная информация в отношении неустановленного лица, которое с использованием возможностей электронного почтового сервиса, серверы которого находились за рубежом, занимается оборотом порнографических материалов с участием несовершеннолетних. В ходе проведенных первоначальных оперативно-разыскных мероприятий, анализа различной технической информации была установлена личность фигуранта, который занимался профессиональной детской фотосъемкой. Деятельность осуществлялась в рамках индивидуального предпринимательства, оформленного на его супругу.

В результате оперативной работы была вскрыта международная преступная деятельность фигуранта, связанная с изготовлением детской порнографии с целью ее дальнейшей продажи зарубежным педофилам. Для реализации своих преступных намерений он привлек к сотрудничеству шесть матерей фотомоделей на территории Беларуси и четыре - на территории Украины (все они в настоящее время арестованы). Имеется оперативная информация о подельниках и из других стран ближнего и дальнего зарубежья, которая в настоящее время проверяется. Среди покупателей порноконтента установлены граждане США, Австралии, Великобритании, России. Оперативным путем установлены 20 девочек в возрасте от 5 до 13 лет, которых использовали в фотосъемках порнографического содержания (15 жительниц Беларуси, 5 девочек из Украины, одна - из России).

У организаторов преступной группы обнаружены и изъяты криптовалюта на сумму $35 тыс., банковские карты, в том числе и иностранные. Кроме того, только за прошлый год документально подтверждено получение преступного дохода на сумму более $70 тыс. Общий электронный объем изъятых из оборота порноматериалов с изображением детей составляет более 5 террабайт. Расследование уголовного дела продолжается.

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