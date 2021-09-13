Громыко: противодействовать санкциям можно сообща, через сотрудничество, диверсификацию рынков

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение и взаимное сотрудничество стран, которые подверглись санкциям или выступают против таких механизмов влияния, - реальный инструмент противодействия тем, кто к подобным неправовым мерам прибегает. Об этом заявил сегодня журналистам российский историк и политолог, доктор политических наук, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо искать и наращивать в мире поддержку тех, кто солидарен с мнением о неправомерности односторонних санкций. Санкций, которые направлены на самом деле на изменение внутреннего устройства того или иного государства, на то, чтобы какая-то страна или народ стали вести себя по-другому не только в политике и экономике, но и в ценностном плане. Большая часть мира выступает против такого подхода. Чем дальше, тем больше такие меры демонстрируют свою несостоятельность. При этом ясно, что санкции - это определенное бремя, трудности, которые надо преодолевать. И здесь один из выходов - теснее сотрудничать, сплачиваться тем странам, которые оказываются под ударом. Причем не только вместе преодолевать эти трудности, но и находить в этом новые возможности для своего развития, диверсификации своей внешней политики, торговли", - отметил Алексей Громыко.

Последний год показал, как страны на практике могут взаимодействовать, чтобы минимизировать последствия тех или иных санкций. В качестве примера Алексей Громыко привел то, как в очень короткие сроки был реализован сложный, масштабный проект по изменению грузопотоков грузов, в частности по перевалке продукции нефтехимической промышленности Беларуси через российские порты. "Сейчас прорабатываются вопросы в связи с калийными удобрениями, использованием северного морского пути. Ищем новые реальные пути перевозки грузов. Это один из примеров. Думаю, что развитие внутреннего рынка каждой из наших стран для экспортеров и в России, и в Беларуси - тоже один из путей. Наша страна 20 лет назад была завалена импортной сельхозпродукцией - сейчас ситуация другая, потому что несколько лет в экономике рос этот сегмент. Импортозамещение не может восприниматься только как переход на самообеспечение. Его нужно рассматривать и с точки зрения диверсификации, меньшей зависимости от внешних факторов для увеличения стабильности, того, что сейчас называется стрессоустойчивостью экономики государства, а значит, и благосостояния людей. Этим занимаются все: и Беларусь, и Россия, и ЕС, и Китай, и США. Это один из главных трендов в мире", - подчеркнул Алексей Громыко.

Он добавил: благодаря Союзному государству Беларусь и Россия наиболее близко подошли к понятию единого рынка, который в предстоящие годы еще будет надстраиваться. Но уже сейчас уровень интеграции намного больше, чем в ЕАЭС. При этом, конечно, есть нормальные для любых двух субъектов торговли плюсы и минусы в соотношении экспорта - импорта.

Инициировала форум Федерация профсоюзов. Идея была поддержана правительством и объединением нанимателей. В конференции участвуют ведущие эксперты в области международного права, представители правительства, судебных инстанций, научных кругов, политологи, послы зарубежных государств, руководители международных профсоюзных объединений и непосредственно представители тех предприятий, которые затронули санкции. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. По итогам конференции планируется выработать резолюцию, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.-0-