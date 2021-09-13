Громыко: противодействовать санкциям можно сообща, через сотрудничество, диверсификацию рынков

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 13 сентября 2021
Минск Ясно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:40 Белорусское радио отпразднует День народного единства вместе со слушателями Общество
13:33 Барановичская межрайпрокуратура помогла защитить трудовые права работников фабрики Происшествия
13:27 КГК: число долгостроев с начала года сократилось на 10% Общество
13:26 В Польше медики устроили акцию протеста, требуя достойной оплаты труда В мире
13:18 В Минской области за три дня задержаны 43 нетрезвых водителя Происшествия
13:12 Вопросы межнационального мира обсудят на круглом столе в Палате представителей Общество
13:10 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,1 тыс. фур Регионы
13:07 Выставка "Воплощение" познакомит со сказочными куклами Ирины Прокофьевой Культура
13:02 Модернизацию 4 котельных завершают в Гомельской области Регионы
13:00 В Беларуси более 700 госорганизаций перенесли информационные системы в государственное облако Общество
12:58 Кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах Беларуси 14 сентября Общество
12:55 Сергей Сушко вошел в состав Совета директоров КХЛ Спорт
12:55 Венгерский политик: солидарны с трудящимися Беларуси в борьбе за независимый выбор своего пути Общество
12:55 В Воложинском районе легковушка насмерть сбила пешехода Происшествия
12:54 Летнее тепло на этой неделе покинет Беларусь Общество
12:44 В Беларуси в электронную форму переведена 61 административная процедура Общество
12:43 В Кыргызстане вспышка сибирской язвы В мире
12:34 Наниматели Минска предложат на электронной ярмарке вакансий 16 сентября более 500 рабочих мест Регионы
12:33 В Новогрудском районе в школах и детсадах прошли проверки готовности к эвакуации Регионы
12:31 Первый региональный форум #GBCregions пройдет 16 сентября в Гомеле Регионы
12:30 Громыко: противодействовать санкциям можно сообща, через сотрудничество, диверсификацию рынков Общество
12:29 В Дзержинском районе велосипедист выехал на трассу и погиб Происшествия
12:25 Музыкальная капелла "Сонорус" выступит с программой о родном крае в Дзержинске Афиша
12:22 Бобруйчанин заказал права по объявлению в Instagram и лишился более Br1 тыс. Происшествия
12:14 В Беларуси за сутки более 50 человек привлекались к поиску потерявшихся в лесах Происшествия
12:12 Концерты и проекты, новые сады и аллеи. В Гомельской области отпразднуют День народного единства Регионы
12:10 В Минске будут судить двух мужчин за похищение, разбой и вымогательство Происшествия
12:10 Шерстнев о фермерстве в Витебской области: можно перенять опыт частника в освоении новых культур Регионы
12:09 Израильский дипломат: Беларуси нужно самой определить свои приоритеты и укреплять полезные связи Политика
11:58 Следователи устанавливают свидетелей ДТП с пострадавшим подростком Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
13 сентября 2021, 12:30

Громыко: противодействовать санкциям можно сообща, через сотрудничество, диверсификацию рынков

Алексей Громыко. Фото из архива
Алексей Громыко. Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение и взаимное сотрудничество стран, которые подверглись санкциям или выступают против таких механизмов влияния, - реальный инструмент противодействия тем, кто к подобным неправовым мерам прибегает. Об этом заявил сегодня журналистам российский историк и политолог, доктор политических наук, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо искать и наращивать в мире поддержку тех, кто солидарен с мнением о неправомерности односторонних санкций. Санкций, которые направлены на самом деле на изменение внутреннего устройства того или иного государства, на то, чтобы какая-то страна или народ стали вести себя по-другому не только в политике и экономике, но и в ценностном плане. Большая часть мира выступает против такого подхода. Чем дальше, тем больше такие меры демонстрируют свою несостоятельность. При этом ясно, что санкции - это определенное бремя, трудности, которые надо преодолевать. И здесь один из выходов - теснее сотрудничать, сплачиваться тем странам, которые оказываются под ударом. Причем не только вместе преодолевать эти трудности, но и находить в этом новые возможности для своего развития, диверсификации своей внешней политики, торговли", - отметил Алексей Громыко.

Последний год показал, как страны на практике могут взаимодействовать, чтобы минимизировать последствия тех или иных санкций. В качестве примера Алексей Громыко привел то, как в очень короткие сроки был реализован сложный, масштабный проект по изменению грузопотоков грузов, в частности по перевалке продукции нефтехимической промышленности Беларуси через российские порты. "Сейчас прорабатываются вопросы в связи с калийными удобрениями, использованием северного морского пути. Ищем новые реальные пути перевозки грузов. Это один из примеров. Думаю, что развитие внутреннего рынка каждой из наших стран для экспортеров и в России, и в Беларуси - тоже один из путей. Наша страна 20 лет назад была завалена импортной сельхозпродукцией - сейчас ситуация другая, потому что несколько лет в экономике рос этот сегмент. Импортозамещение не может восприниматься только как переход на самообеспечение. Его нужно рассматривать и с точки зрения диверсификации, меньшей зависимости от внешних факторов для увеличения стабильности, того, что сейчас называется стрессоустойчивостью экономики государства, а значит, и благосостояния людей. Этим занимаются все: и Беларусь, и Россия, и ЕС, и Китай, и США. Это один из главных трендов в мире", - подчеркнул Алексей Громыко.

Он добавил: благодаря Союзному государству Беларусь и Россия наиболее близко подошли к понятию единого рынка, который в предстоящие годы еще будет надстраиваться. Но уже сейчас уровень интеграции намного больше, чем в ЕАЭС. При этом, конечно, есть нормальные для любых двух субъектов торговли плюсы и минусы в соотношении экспорта - импорта.

Инициировала форум Федерация профсоюзов. Идея была поддержана правительством и объединением нанимателей. В конференции участвуют ведущие эксперты в области международного права, представители правительства, судебных инстанций, научных кругов, политологи, послы зарубежных государств, руководители международных профсоюзных объединений и непосредственно представители тех предприятий, которые затронули санкции. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. По итогам конференции планируется выработать резолюцию, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конференция мнения
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусское радио отпразднует День народного единства вместе со слушателями
Фото из архива КГК: число долгостроев с начала года сократилось на 10%
Фото из архива Вопросы межнационального мира обсудят на круглом столе в Палате представителей
Олег Седельник В Беларуси более 700 госорганизаций перенесли информационные системы в государственное облако
Фото из архива Кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах Беларуси 14 сентября
Фото из архива Венгерский политик: солидарны с трудящимися Беларуси в борьбе за независимый выбор своего пути
Главное
Лукашенко: мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства
Минтруда подготовило изменения в ТК по внедрению комбинированной дистанционной работы
Участники международной конференции в Минске направят ЕС, МОТ и ООН резолюцию с позицией по санкциям
Белгазпромбанк рассказал о возможностях банковского сопровождения контрактов на семинаре в Бресте
Топ-новости
Щекин: все попытки коллективного Запада изолировать Беларусь провалились
Готовый дом "Турин" - недвижимость чемпионского класса! Инвестируйте выгодно в Minsk World!
Тихон: организаторам Минского полумарафона удалось создать праздничную атмосферу
В Беларуси в электронную форму переведена 61 административная процедура
Кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах Беларуси 14 сентября
Эксперт: углубление интеграции Беларуси и России нужно народам двух стран
В белорусской столице прошел Минский полумарафон
Белорусские борцы выиграли 12 наград во второй день турнира на призы Александра Медведя
Орда: Евросоюз фактически разрушает ООН
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,1 тыс. фур
Вице-премьер России об интеграции с Беларусью: надеюсь, будет реализован принцип "две страны - одна экономика"
Parimatch и Белорусская федерация гандбола: в новый сезон снова вместе
Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые завоевала серебро Евролиги
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1907 пациентов с COVID-19, выписаны 1643
Председатель "Белой Руси" Давыдько рассказал о планах создания провластной партии "За Родину"
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.