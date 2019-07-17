Гроссмейстер Борис Гельфанд проведет сеанс одновременной игры с юными шахматистами Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеанс одновременной игры международного гроссмейстера Бориса Гельфанда с юными шахматистами Беларуси состоится 20 июля, в Международный день шахмат, в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГПУ.

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Уникальная возможность сыграть с именитым игроком - победителем Кубка мира 2009 года, претендентом на звание чемпиона мира 2012 года - предоставлена победителям и призерам республиканских первенств по классическим шахматам 2019 года в возрасте от 8 до 12 лет со всей Беларуси.

В мае этого года между БГПУ и Белорусской федерацией шахмат был подписан договор о реализации совместного спортивно-образовательного проекта "Шахматный дебют". Студенты факультета начального образования, а также других факультетов и институтов вуза будут обучаться основам шахматной игры, методике ее преподавания. Полученные знания молодые педагоги смогут применять при проведении занятий по шахматам для младших школьников.-0-