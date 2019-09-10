Groupe Renault открыла в Беларуси крупнейший автоцентр Renault и LADA

Автоцентр в Беларуси и один из первых, представляющих сразу два бренда Groupe Renault в Евразийском регионе .

В церемонии его открытия принял участие старший вице-президент Groupe Renault и директор региона Евразия Николя Мор. "Groupe Renault ускоряет свою международную экспансию, и Беларусь является важным рынком для корпорации, которая отмечает здесь быстрый рост продаж: за три года почти в два раза. Сегодня мы рады расширить свое присутствие в Минске, и вместе с нашим партнером открыть самый крупный дилерский центр в стране для Renault и LADA. Это также один из первых двухбрендовых автоцентров Renault / LADA в СНГ, построенный с учетом высочайших стандартов качества Groupe Renault ", - отметил почетный гость.

Новый автоцентр имеет большую площадь для экспонирования автомобилей. Два отдельных шоурума в 1, 8 тыс. кв. м могут вместить 24 автомобиля. Прекрасно оборудованная современная сервисная зона включает более 50 постов. Стильный и комфортный интерьер с Wi-Fi и детским уголком отвечает самым высоким стандартам обслуживания клиентов. Центр предлагает тест-драйв новых моделей, широкий выбор автомобилей на складе и возможность заказать автомобиль онлайн.

Группа Renault является эталоном в Беларуси по размерам фирменной сети и стандартам обслуживания. Всего в нашей стране работают 12 автоцентров Renault STORE и 11 автоцентров новой сети LADA.

Группа Renault – лидер на белорусском рынке. В 2019 году LADA стала продаваемым автомобилем №1, а Renault – №2 с общей долей рынка для корпорации 46,6% на июль, что выше на 3,1% прошлогоднего показателя за аналогичный период. В топ-10 продаж новых автомобилей входят 7 моделей Groupe Renault: LADA Vesta здесь абсолютный лидер. Начало продаж нового купе-кроссовера Renault Arkana в июле 2019 года также должно привлечь новых покупателей.

Два бренда в одном автоцентре: сотрудничество или конкуренция?

Николя Мор отметил широкий выбор моделей LADA и Renault, выделив несколько сегментов. В низкоценовом представлен бренд LADA. Сегмент внедорожников – модели Renault Arkana, Renault Duster, Renault Kaptur . Между этими двумя сегментами находятся Renault Logan, Renault Sandero и LADA XRAY. "Размер рынка достаточно велик для того, чтобы в нем конкурировали два брата. Мы предоставляем нашим покупателям возможность выбирать между разными моделями LADA и Renault. Поэтому нельзя говорить о каннибализации двух брендов. В некоторых странах, например, в Беларуси, мы поддерживаем идеи создания дилерских центров с двумя брендами, где покупатель выбирает ту модель, которая ему больше подходит", - обозначил свою позицию руководитель Groupe Renault.

Чем удивят в будущем производители LADA и Renault ?

На пресс-конференции накануне церемонии открытия Николя Мор рассказал о некоторых популярных моделях, которые в скором времени будут представлены в обновленном формате, в том числе и в двухбренодовом автосалоне.

"Мы продолжим модернизировать LADA 4x4. Сейчас у этой модели прекрасный дизайн, выполненный Стивом Маттином. Он раньше занимался разработкой дизайна VOLVO и присоединился к компании АвтоВАЗ в 2013 году. Стоит отметить, что сегодня автомобили марки LADA 4x4 производятся по таким же стандартам, такого же качества, как, например, LADA XRAY. Новый дизайн LADA 4x4 будет представлен на рынке в ближайшие несколько лет, придется подождать", - заверил Николя Мор.

Современный автоцентр открыл свои двери по адресу: г. Минск, Каменногорская, 11.

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