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14 апреля 2021, 17:44

Грозов: недопущение героизации нацизма - общая задача для всех стран СНГ

Андрей Грозов. Фото из архива
Андрей Грозов. Фото из архива

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недопущение героизации нацизма - общая задача для всех стран СНГ, заявил сегодня журналистам постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Разумеется, это общая проблема для наших стран. У руководства наших стран есть понимание, что только совместными усилиями мы сможем отстаивать историческую правду о том трагическом времени, которое пережили народы бывшего Советского Союза. И каждый из этих народов внес решающий вклад в освобождение мира от ужасов нацистского режима. Поэтому здесь ведется совместная работа не только между Россией и Беларусью, но и с участием наших партнеров - государств СНГ", - сказал Андрей Грозов.

В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

"Важность заключается именно в том, что нам нужно прежде всего молодежи, подрастающему поколению рассказать о том, что пришлось пережить нашим отцам, дедам, прадедам в те ужасные годы. Ту трагедию, тот кошмар, который был и в странах, оккупированных нацистами, да и в самой нацистской Германии, в наших странах с тем, чтобы это не забывалось никогда и из этого извлекли соответствующие уроки будущие поколения и чтобы мы совместными усилиями всех стран мирового сообщества не допустили такого повторения вновь", - отметил постпред России.

Сегодня в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Беларуси состоялся показ документального фильма "Их звали травники" (Россия, 2019), приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Фильм рассказывает о созданном по инициативе Генриха Гиммлера в местечке Травники центра по подготовке сотрудников для фашистских концлагерей и фабрик смерти. Курсантами этого лагеря должны были стать советские военнопленные, которые согласились вступить в ряды СС. После войны многие из них сумели бежать и спокойно возвращались к своим семьям, к обычной жизни, становились пчеловодами, торговцами, выращивали цветы. И долгие десятилетия жили, чувствуя себя абсолютно безнаказанными. Они постарались забыть прошлое, но прошлое никуда не ушло. О них помнили, их искали, чтобы предать суду бывших "травников".

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, Министерства культуры, Министерства информации, Министерства образования, Исполнительного комитета СНГ, дипломатического корпуса, научных кругов, высших учебных заведений, общественных организаций.-0-

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