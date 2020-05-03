Грозы и до +21°С ожидается в Беларуси 4 мая

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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 4 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный, днем с переходом на северный 5-10 м/с, при грозах местами порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, по юго-востоку - до 12 тепла. Днем будет 15-21 градус.-0-