Грозы и до +26°С ожидается в Беларуси 27 мая

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди с грозами и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами, в Гродненской и Витебской областях во многих районах ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.
Ночью температура воздуха составит от 6 до 12 градусов тепла. В середине дня воздух прогреется до плюс 18-23 градусов, а на юге страны будет до 24-26 градусов выше нуля.-0-
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