Грозы и до +31°С будет 3 июля в Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса тепла и грозы будут 3 июля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, днем по юго-восточной половине в отдельных районах сильные дожди, град. Ночью местами, утром и днем во многих районах ожидаются грозы. Утром будет слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 4-9 м/с, при грозах ночью порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - 20-26 выше нуля, по юго-востоку - плюс 27-31.-0-

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