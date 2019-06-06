Грозы и до +31°С прогнозируют в Беларуси 7 июня

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса тепла ожидается в Беларуси 7 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по юго-западным и центральным районам пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. Днем при грозах прогнозируют сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов, днем - 25-31 выше нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю