Грозы и до +31°С прогнозируют в Беларуси 7 июня

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса тепла ожидается в Беларуси 7 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по юго-западным и центральным районам пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. Днем при грозах прогнозируют сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов, днем - 25-31 выше нуля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3648 BYN
|2.355 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.0985 BYN
|2.098 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.215 BYN
|3.223 BYN