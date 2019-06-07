Грозы и до +31°С прогнозируют в Беларуси 8 июня

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса тепла ожидается в Беларуси 8 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах - сильные дожди, возможен град. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем - 26-31 со знаком "плюс".-0-
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