Грозы и до +32°С ожидаются 29 июля в Беларуси

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 29 июля местами ожидаются грозы, по югу температура воздуха достигнет плюс 30-32 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью будет слабым, а днем северо-восточным, восточным умеренным, при грозах порывистым. Синоптики предупреждают о сильных порывах в отдельных районах.

Температура воздуха ночью составит плюс 13-19 градусов, днем будет 20-26 градусов, по югу - до плюс 27-32 градусов.-0-

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