Грозы и сильные дожди ожидаются в Беларуси 30 августа

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 30 августа ожидаются грозы и сильные дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. Днем будет 17-22, по востоку ожидается от 23 до 28 градусов тепла.-0-