Грозы, ливни и до +26°С ожидается в Беларуси 22 июля

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июля из-за неблагоприятных метеорологических явлений: гроз, сильных ливней и шквалистого ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории ожидаются дожди и грозы. Местами пройдут сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный умеренный. При грозах возможно шквалистое усиление порывами до 15-20 м/с.

В основном будет облачно с прояснениями. Температура ночью составит от 12 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24 градусов, местами до 26 градусов.-0-

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