Грозы, ливни, ветер и до +31 градуса ожидается в Беларуси 21 июня

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы, местами сильные ливни и шквалистый ветер, до 31 градуса жары ожидается в Беларуси 21 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Днем при грозах местами прогнозируются град и сильные ливни. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла. Днем будет от 23 до 29 градусов выше нуля, по юго-востоку страны воздух прогреется до 30-31 градуса.-0-