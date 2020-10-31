Группа белорусских студентов смогла вернуться в Польшу - Госпогранкомитет

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа белорусских студентов, у которой возникли затруднения с пересечением польской границы, смогла вернуться в Польшу. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Группа из семи студентов смогла вернуться в Польшу. Ситуация разрешилась", - отметил Антон Бычковский.

Вечером 30 октября на границу Беларуси из Польши приехала группа белорусских студентов. Пограничники предупредили молодых людей, что со дня въезда в страну на них будет распространяться обязанность соблюдения 10-дневной самоизоляции, так как Польша входит в перечень стран с неблагополучной эпидобстановкой, и к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия. Поэтому студентам было предложено вернуться в Польшу. Однако, по информации Госпогранкомитета, Польша отказывала им во въезде без объяснения причин.-0-