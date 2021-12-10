Группа детских психологов из Гродно начала работу в ТЛЦ

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Психологи из Гродно совместно с представителями ЮНИСЕФ начали работу с детьми беженцев в ТЛЦ, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня для беженцев на границе идет 33-й день. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги". Немало среди них и детей.
"Очень важно оказать им психологическую помощь, даже если потребность в ней не является важной. Из Гродно прибыли 10 высокопрофессиональных психологов, которые прошли подготовку по кризисной психологии по ряду программ ЮНИСЕФ", - рассказал начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик.
Совместно с представителями ЮНИСЕФ планируется провести своеобразную перепись детского населения ТЛЦ. Сделать это необходимо для того, чтобы точно определить возрастную, языковую структуру, а также понять воспитательно-образовательные потребности детей.
"Мы видим, что дети играют, развлекаются. У них есть еда, теплая одежда, волонтеры проводят с ними игровые мероприятия", - отметил Руслан Абрамчик.
Он подчеркнул, что речи о массовом разворачивании, например, школы не ведется. Прежде всего работа направлена на оказание детям психологической и другой необходимой помощи. Пока потребности в экстренной психологической помощи не было.-0-